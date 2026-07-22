Fortalece ERA la Profesionalización de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

*- El Gobernador Asistió a la Ceremonia de Graduación del Curso de Operaciones Especiales.

*- Los Exhortó a No Bajar la Guardia y Actuar Siempre con Respeto a los Derechos Humanos.

Durante la ceremonia de graduación del Curso de Operaciones Especiales de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las egresadas y los egresados, a quienes convocó a defender con honor, valentía y orgullo a Chiapas y a la patria.

Señaló que, gracias a la inversión en seguridad, el esfuerzo conjunto, la aplicación de la ley y la labor de las y los elementos de la FRIP, en la entidad han florecido la paz y la prosperidad.



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“A Chiapas lo han defendido con honor. A ustedes, que se están incorporando, solo les pedimos: honren esa boina y ese uniforme; honren sus cargos, porque nadie les regaló nada. Las Pakalas y los Pakales se han convertido en una de las fortalezas del pueblo. Ustedes son la nueva generación, son la tarjeta de presentación porque ingresan a la policía de élite más reconocida en todo el país”, expresó al tiempo de reconocer el trabajo de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) en favor de las y los ciudadanos.En este marco, el mandatario sostuvo que este acto reafirma el compromiso de contar con corporaciones policiales profesionales, por lo que exhortó a las y los elementos a no bajar la guardia y actuar siempre con respeto a los derechos humanos.Al recordar una frase del revolucionario Gustavo Baz Prada, a quien describió como un hombre brillante y de plena confianza de Emiliano Zapata, citó: “Actúa como si todo dependiera de ti. Pelea como si solo tuvieras que vencer. Trabaja como si fueras el único responsable. Y todo esto no lo tomes como exceso heroico, sino como el cumplimiento del elemental deber”.Durante su mensaje, el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, destacó que el curso fue diseñado bajo estándares nacionales e internacionales, con un proceso de preparación altamente exigente que contempló entrenamiento intensivo, disciplina física, fortaleza mental y formación especializada. Informó que, de los 100 elementos que iniciaron el proceso de selección y capacitación, 19 concluyeron satisfactoriamente esta etapa, consolidándose como una nueva generación de integrantes de élite de la FRIP.“Cumplimos con los estándares nacionales e internacionales en la formación de nuestras Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal. Pero lo más importante es que estamos formando mujeres y hombres comprometidos con servir al pueblo de Chiapas con profesionalismo, legalidad y sentido humano”, afirmó al detallar que recibieron capacitación en operaciones aeromóviles, descenso en soga rápida, combate urbano, operaciones tácticas rurales, reconocimiento de explosivos, acondicionamiento físico, medicina táctica, conducción de individuos peligrosos, Informe Policial Homologado y derechos humanos.El instructor del Curso de Operaciones Especiales de la FRIP, Saúl Vázquez Castro, reconoció el esfuerzo y la disciplina de las y los graduados, al señalar que, a partir de ahora, serán la primera línea de respuesta del Estado.Asimismo, los exhortó a portar la boina y las insignias con honor, lealtad y humildad, pues, sostuvo, el verdadero compromiso con Chiapas apenas comienza.En representación de las y los elementos graduados, Daniel Jiménez Hernández y Kenya Hibeth Vázquez Juárez coincidieron en que esta generación culmina un proceso de formación que fortaleció su disciplina, carácter y compromiso con el servicio público.Aseguraron que la boina negra simboliza el esfuerzo, la perseverancia y la responsabilidad de actuar con honor, lealtad y profesionalismo. A su vez, refrendaron su misión de proteger al pueblo y contribuir al fortalecimiento de la seguridad y la paz en Chiapas.Asistieron el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; el comandante de la 22ª Zona Naval, Daniel Alfredo Alfaro Flores; el jefe del Estado Mayor de la Séptima Región Militar, Gaudencio García Rodríguez; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala; y el subsecretario de Seguridad del Pueblo, Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo.Asimismo, estuvieron presentes la delegada de la Fiscalía General de la República en Chiapas, María Eugenia García Macías; el auditor Superior del Estado, José Antonio Aguilar Meza; la presidenta municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento; el director académico de la Universidad de Seguridad Pública del Sureste, Jorge Luis Ramírez Venegas; así como personal administrativo, instructoras e instructores y familiares de las personas graduadas. Boletín Oficial