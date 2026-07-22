Informa Fiscal General, detención de presunto agresor del perrito “Cuetes»

– Por hechos ocurridos en el municipio de Yajalón

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer que fue detenido Eduardo Sebastián «N», como presunto responsable de los delitos de maltrato animal y ataques a las vías de comunicación, por hechos ocurridos el 21 de julio de 2026 en el municipio de Yajalón.

Detalló que se tuvo conocimiento del hecho ocurrido en dicho municipio, donde fue localizado sin vida un perro. De acuerdo con las denuncias ciudadanas, una persona de manera intencional habría provocado la muerte del animal.

Derivado de estos hechos, mencionó que se iniciaron las investigaciones correspondientes y se dio aviso a la Fiscalía Especializada en la materia, y como resultado de diversos actos de investigación se logró acreditar que el señalado conducía un Volkswagen Sedán y que momentos antes, presuntamente en estado de ebriedad, atropelló al perro conocido por la población como «El Cuetes», provocándole la muerte.

Mediante un video, el Fiscal General explicó que acuerdo con la necropsia practicada por médicos veterinarios, la causa de muerte fue trauma craneal y fractura vertebral.

Asimismo, aseveró que la política pública implementada por el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar contempla garantizar el derecho a la vida de los animales.

En ese sentido, dijo que el detenido podrá enfrentar la justicia y una penalidad de hasta cinco años de prisión por este lamentable suceso ocurrido.

La FGE reitera su compromiso en la prevención e investigación de los delitos que vulneren a los animales de compañía, garantizando Cero Impunidad.