El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo y la secretaria de Educación y Cultura Municipal sostuvieron una reunión de trabajo

El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo y la secretaria de Educación y Cultura Municipal Mey Lyn Wong Vázquez, sostuvieron una reunión de trabajo para dar seguimiento a temas prioritarios relacionados con la educación, la cultura y el fortalecimiento de acciones que impulsen el desarrollo de Tapachula.

El alcalde destacó que el trabajo en equipo siempre genera más oportunidades para los tapachultecos.

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