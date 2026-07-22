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El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo y la secretaria de Educación y Cultura Municipal sostuvieron una reunión de trabajo

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El presidente municipal de Tapachula Yamil Melgar Bravo y la secretaria de Educación y Cultura Municipal Mey Lyn Wong Vázquez, sostuvieron una reunión de trabajo para dar seguimiento a temas prioritarios relacionados con la educación, la cultura y el fortalecimiento de acciones que impulsen el desarrollo de Tapachula.
El alcalde destacó que el trabajo en equipo siempre genera más oportunidades para los tapachultecos.
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