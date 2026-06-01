Segundo Informe de Rendición de Cuentas de Sheinbaum

Al grito de «México no es piñata de nadie», Claudia Sheinbaum Pardo «rindió cuentas» en el Monumento a la Revolución, a dos años del triunfo electoral que la convirtió en la primera mujer presidenta de la República.

Con un discurso que exaltó la autodeterminación de los pueblos y la defensa a la soberanía nacional, la Mandataria federal defendió que ningún agente extranjero intervendrá en las decisiones que le corresponden exclusivamente al pueblo mexicano.

Sheinbaum Pardo, asimismo, hizo hincapié en temas de coyuntura nacional que han marcado la agenda nacional desde el mes de abril: la presunta participación de elementos de la CIA en un operativo del estado de Chihuahua y las imputaciones formales en Estados Unidos hacia Rubén Rocha Moya.



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La Presidenta hizo un llamado a defender la soberanía nacional y advirtió que cuando actores externos buscan influir en decisiones que corresponden a instituciones mexicanas, se rebasa el ámbito de la cooperación internacional.La titular del Ejecutivo reiteró que hay disponibilidad de colaborar con el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad e intercambio de información. Sin embargo, rechazó que exista subordinación o violación alguna a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.La Jefa del Ejecutivo Federal destacó que durante los 20 meses que lleva su Gobierno se ha conducido con honradez, por ello: se redujo 10 por ciento el gasto corriente; se incrementó la recaudación de 2024 a 2025 en 4.8 por ciento en términos reales y sin aumentar impuestos; en el primer trimestre del 2026 se alcanzó récord en Inversión Extranjera Directa con 23 mil 591 millones de dólares (mdd); el desempleo se ubica en solo 2.5 por ciento; se han creado 669 mil empleos; la inflación y las tasas de interés disminuyeron; los 24 productos de la canasta básica han reducido su precio en 12 por ciento; el peso se ubica en 17.40 pesos por dólar, por lo que es la segunda moneda que más se ha apreciado frente al dólar; la deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del primer trimestre de 2026; en 2025 el déficit disminuyó en 1.5% del PIB; incrementaron las exportaciones y se tiene balanza comercial positiva y el turismo aumentó en 10.2 por ciento.En seguridad, destacó que se combate la corrupción y la colusión con la delincuencia por lo que ha procedido contra autoridades de todos los partidos políticos; con la Estrategia Nacional de Seguridad se han reducido en 49 por ciento los homicidios dolosos y 20 por ciento los delitos de alto impacto.