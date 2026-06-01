Más de 30 Mil Hectáreas de Maíz en el Soconusco son Excluidas de Programa Federal

* Entre Ellos Frontera Hidalgo, Acapetahua, Acacoyagua.

Tapachula, Chiapas; 31 de Mayo de 2026.- La exclusión de varios municipios productores del Soconusco del programa federal “El maíz es la raíz” ha generado inconformidad entre campesinos de la región, quienes consideran que los criterios aplicados para seleccionar a los beneficiarios no reflejan la realidad productiva de esta zona agrícola.

De acuerdo con Indalecio Flores Bahamaca, coordinador regional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), municipios como Frontera Hidalgo, Acapetahua, Acacoyagua y otras localidades con importante producción de maíz quedaron fuera del padrón del programa impulsado por el Gobierno Federal para la conservación y rescate de semillas nativas.



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El dirigente señaló que el caso de Frontera Hidalgo resulta especialmente preocupante, ya que se trata de un municipio con alta productividad del grano.Sin embargo, explicó que la exclusión se atribuye a datos obtenidos durante el último censo agropecuario, donde presuntamente se determinó que los productores de la zona no siembran maíz criollo.Flores Bahamaca estimó que alrededor de 30 mil hectáreas de maíz en el Soconusco no podrán acceder a los beneficios contemplados en el programa, situación que afecta a cientos de productores que durante los últimos años han enfrentado dificultades económicas derivadas de fenómenos climáticos, altos costos de producción y bajos precios de comercialización.Explicó que “El maíz es la raíz” tiene como objetivo preservar variedades nativas como el maíz criollo, negro, amarillo y blanco, cultivadas principalmente por pequeños productores en parcelas destinadas al autoconsumo.No obstante, consideró que la estrategia de implementación presenta deficiencias que limitan el acceso de los verdaderos productores.Asimismo, denunció que autoridades municipales y algunos diputados federales han intervenido en la promoción del programa dentro de las comunidades, situación que, afirmó, ha provocado confusión entre los campesinos y ha contribuido a la politización de los apoyos.Otro de los aspectos cuestionados son las reglas de operación, las cuales establecen que los beneficiarios deben integrarse en grupos de al menos 100 productores para poder acceder a la semilla y a los apoyos gubernamentales.Según explicó, este requisito deja fuera a numerosas comunidades donde no existe esa cantidad de agricultores dedicados al cultivo del maíz.El representante campesino también criticó el retraso en la difusión del programa, al señalar que la temporada de siembra de temporal comenzó el pasado 15 de mayo y tiene una duración aproximada de 30 días, mientras que la información sobre los apoyos se dio a conocer cuando gran parte de los productores ya había iniciado sus labores en el campo.Indicó que los apoyos deberían entregarse desde los primeros meses del año para que los agricultores puedan adquirir oportunamente insumos, fertilizantes y el paquete tecnológico necesario para sus cultivos.De lo contrario, advirtió, los beneficios podrían llegar cuando el ciclo agrícola ya esté avanzado, reduciendo su impacto en la producción. EL ORBE/Nelson Bautista