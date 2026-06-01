FGR Localiza Túnel Fronterizo de Tijuana a EU Para Trasiego de Drogas

* Funcionaba También Como Centro de Almacenamiento, Logística y Tráfico de Armas, Explosivos.

Ciudad de México; 31 de Mayo de 2026.- Autoridades federales localizaron en Tijuana, Baja California un túnel con una longitud aproximada de 265 metros y 6.30 metros de profundidad, además de infraestructura operativa que comprende iluminación y ventilación, así como la adaptación de un mecanismo electrónico deslizante en ambos sentidos de México a Estados Unidos.

Esta acción se logró por trabajos de inteligencia de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, como parte de la indagatoria radicada con el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Federal en Baja California, ejecutaron un cateo en un domicilio en la colonia Nueva Tijuana, por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud.

Los uniformados acudieron al inmueble y se percataron que posiblemente funcionaba como centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas, luego de localizar cartuchos, posible metanfetamina, marihuana.

También teléfonos celulares y documentación diversa.

En un comunicado la FGR informó que esta acción representa un golpe directo a la operación, rutas de traslado y esquemas logísticos utilizados para el tráfico de drogas, fortaleciendo las líneas de investigación y las capacidades institucionales para combatir a las organizaciones delictivas dedicadas a este tipo de actividades ilícitas.

De acuerdo con las investigaciones, el túnel probablemente conecta con una calle conocida en San Diego, California.

Los indicios y el inmueble quedaron bajo resguardo y puestos a disposición del MPF en Baja California, el cual continuará con la investigación de Ley. Sun