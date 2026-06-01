Exigen Avances en la Búsqueda de Sheyla Yaletzi Reyes

• Se manifiestan frente a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa para demandar resultados en la investigación de la joven desaparecida desde el pasado 13 de mayo en Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 1 de junio de 2026.- Familiares, compañeros de trabajo y habitantes del ejido Morelos se manifestaron este lunes frente a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa de la Fiscalía General del Estado (FGE), para exigir avances concretos en la investigación y localización de Sheyla Yaletzi Reyes, joven de 25 años de edad reportada como desaparecida desde el pasado 13 de mayo.

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Desde las 9:15 de la mañana, alrededor de 80 personas, entre trabajadores del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y pobladores de distintas comunidades rurales, se concentraron en la entrada principal de la dependencia ubicada sobre el bulevar Akishino de Tapachula.

Los manifestantes portaron pancartas y lanzaron consignas para exigir que las autoridades intensifiquen las labores de búsqueda y proporcionen información clara sobre el estado de las investigaciones.

De acuerdo con los familiares, Sheyla Yaletzi Reyes, originaria del ejido Valle Dorado y colaboradora del programa educativo de CONAFE, fue vista por última vez el pasado 13 de mayo en las inmediaciones de Plaza Cristal, en Tapachula. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido.

A pesar de que existe una denuncia formal ante las autoridades y se emitió una ficha de búsqueda, los familiares aseguran que hasta el momento no han recibido información suficiente sobre posibles avances en las investigaciones.

Durante la protesta, Leonardo Reyes Navarro y Paula López Méndez, padres de la joven desaparecida, hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para redoblar esfuerzos y brindar respuestas que permitan conocer el destino de su hija.

Entre la incertidumbre y la preocupación, los manifestantes señalaron que no cesarán en sus acciones hasta obtener resultados concretos. Asimismo, pidieron sensibilidad y compromiso institucional para atender un caso que ha generado consternación entre familiares, amigos y habitantes de diversas comunidades de la región.

Hasta el cierre de esta información, la manifestación permanecía de manera pacífica en el exterior de la Fiscalía, en espera de que representantes de la institución atendieran sus demandas y ofrecieran información relacionada con el caso.

Familiares y compañeros reiteraron que su principal exigencia es que Sheyla Yaletzi Reyes sea localizada y que las investigaciones avancen con la celeridad que la situación amerita