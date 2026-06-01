Motociclista resulta lesionado tras choque con automóvil en el Libramiento Sur Oriente de Tapachula

Tapachula, Chiapas a1 de junio 2026.- Un motociclista resultó lesionado la mañana de este lunes tras verse involucrado en un accidente de tránsito con un automóvil particular sobre el Libramiento Sur Oriente, a la altura del kilómetro 8, en la entrada a la Escuela de Enfermería de Tapachula.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:40 de la mañana, cuando una motocicleta y un automóvil Volkswagen Jetta color gris colisionaron mientras circulaban sobre esta importante vialidad.

El lesionado fue identificado como William Alexis Orellana, de 28 años de edad, quien presentaba una laceración de aproximadamente dos centímetros arriba de la ceja, otra de dos centímetros en el pómulo derecho y una herida de entre uno y dos centímetros en la tibia derecha con hemorragia activa. A pesar de las lesiones, se encontraba consciente y orientado al momento de recibir atención prehospitalaria.

Al lugar acudieron paramédicos del Grupo CARCH y personal de Protección Civil, quienes brindaron atención médica al motociclista. Sin embargo, tras ser valorado, el masculino decidió no ser trasladado por los cuerpos de emergencia. Posteriormente, familiares que arribaron al sitio optaron por llevarlo por sus propios medios a recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, tanto la motocicleta como el automóvil circulaban de oriente a poniente sobre el libramiento. Presuntamente, al llegar a la entrada de la Escuela de Enfermería, la conductora del vehículo intentó incorporarse a la vialidad de acceso al plantel educativo, produciéndose el impacto entre ambas unidades.

Elementos de la Policía Municipal y agentes de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, al sitio acudió personal de la aseguradora del automóvil involucrado para efectuar la valuación de los daños materiales y dar seguimiento al procedimiento correspondiente.

Las autoridades informaron que en esa zona se encuentran instaladas cámaras de videovigilancia del C5, por lo que las grabaciones serán revisadas por la Guardia Preventiva para determinar la mecánica exacta del accidente y establecer responsabilidades.

El percance generó un fuerte congestionamiento vehicular sobre el Libramiento Sur Oriente, afectando la circulación durante aproximadamente 40 minutos, mientras se realizaban las labores de auxilio, peritaje y retiro de las unidades involucradas. El Orbe/Carlos Montes.