Crece la Tensión en la Costera; Arriban Elementos de Seguridad y se Prevé Posible Desalojo

Huixtla, Chiapas, 19 de abril de 2026.— La situación en la carretera federal que atraviesa el municipio de Villacomaltitlán se ha tornado tensa la tarde de este domingo, luego de que decenas de elementos de seguridad estatal arribaran al punto del bloqueo donde pobladores mantienen cerrada la vía en ambos sentidos.

El cierre, ubicado a la altura de la gravera en el desvío a Zapaluta, continúa activo desde la noche del sábado, cuando familiares de un joven víctima de atropellamiento, acompañados por habitantes de la zona, iniciaron la protesta para exigir justicia y avances en la investigación del caso.

Durante las últimas horas, la presencia de fuerzas de seguridad ha incrementado la expectativa de un posible desalojo de la vía, lo que ha generado incertidumbre entre los manifestantes, quienes permanecen firmes en su exigencia de ser atendidos por las autoridades.

La interrupción de esta importante ruta de comunicación ha provocado largas filas de vehículos, afectaciones al transporte de mercancías y complicaciones para cientos de usuarios que dependen de este tramo carretero para sus actividades cotidianas.

Hasta el momento no se ha informado de manera oficial sobre el desarrollo de un operativo, sin embargo, la concentración de elementos estatales en la zona mantiene en alerta tanto a pobladores como a automovilistas.

Se recomienda a la ciudadanía evitar transitar por el área, tomar rutas alternas y mantenerse informada, ya que el escenario podría cambiar en cualquier momento ante la posibilidad de un desalojo que permita liberar la circulación.

El conflicto refleja nuevamente cómo la falta de atención oportuna a demandas sociales puede escalar a situaciones que afectan no solo a una comunidad, sino a toda una región. EL ORBE/ Mesa de Redacción