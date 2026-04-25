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Yamil Melgar: legado de Belisario Domínguez inspira a servir con valentía y compromiso

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Tapachula, Chiapas; 25 de abril de 2026.– En el marco del 163 aniversario del natalicio del doctor Belisario Domínguez, autoridades civiles y militares participaron en una ceremonia conmemorativa para honrar la memoria de uno de los grandes referentes de la libertad y la democracia en México.

Durante el acto, Yamil Melgar destacó que recordar a Belisario Domínguez es refrendar valores como el servicio, la valentía y el compromiso con el pueblo, principios que siguen guiando la transformación de la vida pública.

Con esta conmemoración, se fortalece la memoria histórica y se reafirma el compromiso de seguir construyendo, con responsabilidad y vocación de servicio, un municipio y un país con mayores libertades y justicia.

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