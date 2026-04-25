La cena de corresponsales de la Casa Blanca fue interrumpida por un incidente de seguridad. El presidente Donald Trump fue sacado del recinto por elementos del Servicio Secreto, así como otros altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Los primeros reportes indican que se escuchó una detonación, sin que haya sido confirmado. Hasta ahora, no se han revelado más detalles de este hecho. #CasaBlanca #WashingtonDC #EstadosUnidos #DonaldTrump #dailynmás