México ha Enviado 71.2 Toneladas de Ayuda Humanitaria a Venezuela

Ciudad de México;2 de Julio.- El Gobierno de México informó que mantiene el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras los sismos registrados en ese país, con el despliegue de personal especializado, toneladas de víveres, medicamentos, plantas de energía y el próximo zarpe de un buque de la Secretaría de Marina con más insumos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que, además de los 250 elementos del equipo mexicano de apoyo, se han enviado 71.2 toneladas de ayuda humanitaria.

El 2 de julio fueron trasladadas 28 toneladas de insumos, integradas por alimentos no perecederos y medicamentos, en atención a la solicitud realizada por el gobierno venezolano, explicó. Con ello, precisó, el total de ayuda enviada asciende a 71.2 toneladas.

Sheinbaum también informó que el 30 de junio fueron enviadas cinco plantas de energía y 80 kilogramos de material de la Cruz Roja, mientras que el miércoles se trasladaron otras tres plantas de energía de emergencia con sistemas de iluminación.

«En total se han transportado ocho plantas con torre de iluminación y panel solar, además de 80 kilogramos de material de la Cruz Roja, en dos vuelos logísticos», señaló.

La Presidenta destacó que el agrupamiento de ayuda humanitaria mexicano continúa realizando labores en territorio venezolano, en coordinación con las autoridades de ese país.

Como parte de los resultados de la misión, informó que entre el 26 de junio y el 1 de julio fueron rescatadas dos personas con vida, recuperados 40 cuerpos y también fue rescatado un perro. Además, se brindaron mil 411 consultas médicas y de primeros auxilios, así como la entrega de 13.1 toneladas de medicamentos.

La titular del Ejecutivo Federal adelantó que el apoyo mexicano continuará en los próximos días.

«Se va a enviar un barco de Marina, probablemente el día de mañana, con el acopio que se ha hecho de distintos lugares para poder seguir apoyando a Venezuela», anunció.Sun