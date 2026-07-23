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Realizan Operativo Contra el Tráfico de Mercancía en Suchiate

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*- Las Mercancía de Contrabando Representa una Competencia Desleal Para Comerciantes Establecidos.
*- Decenas de Productos no Contaban con la Documentación Fiscal y Aduanera Correspondiente.
*- Lo Decomiso Habría Sido Ingresado de Manera Ilegal por el Río Suchiate, Evadiendo Impuestos Aduanales.

*PARTICIPÓ PERSONAL DEL SAT, GUARDIA NACIONAL Y SEMAR, ASEGURANDO MERCANCÍA DE DUDOSA PROCEDENCIA, LA CUAL SE COMERCIALIZABA DE MANERA IRREGULAR EN LA FRONTERA CON GUATEMALA.

Suchiate, Chiapas; 22 de Julio de 2026.- En este miércoles, personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), acompañado por elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (SEMAR), puso en marcha un operativo en el centro de la ciudad fronteriza de Suchiate, con el objetivo de combatir la comercialización de productos de presunta procedencia irregular.
Durante el despliegue, personal del SAT realizó al filo de las 12:00 del día, inspecciones en distintos establecimientos dedicados a la venta de mercancías, donde fueron decomisados diversos productos que, presuntamente, no contaban con la documentación fiscal y aduanera correspondiente para acreditar su legal introducción y comercialización en territorio nacional.

De acuerdo con comerciantes establecidos, una parte de los productos que ingresan de manera irregular desde Centroamérica, principalmente a través del río Suchiate, son vendidos a precios más bajos, generando una competencia que consideran desleal frente a quienes cumplen con el pago de impuestos, permisos y demás obligaciones legales.
El operativo provocó una importante movilización en el primer cuadro de la ciudad, mientras elementos de la Secretaría de Marina acordonaron algunas zonas para garantizar la seguridad del personal participante y mantener el control durante las acciones de revisión.
La presencia de las autoridades también generó preocupación entre algunos comerciantes, ya que, al percatarse del operativo, varios establecimientos optaron por cerrar sus puertas de manera preventiva, ante el temor de que sus mercancías fueran revisadas o aseguradas.
El fenómeno del comercio irregular representa un reto complejo para la economía fronteriza.
Por un lado, miles de familias dependen de la actividad comercial para obtener ingresos y, en muchos casos, adquieren productos de bajo costo para mejorar su economía; sin embargo, por otro lado, la introducción y venta de mercancía sin el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras afecta a los comerciantes formalmente establecidos, quienes deben enfrentar mayores costos de operación.
El operativo refleja la tensión permanente que existe en la frontera sur entre la necesidad de fortalecer el comercio legal, proteger la recaudación fiscal y garantizar condiciones de competencia equitativas, sin perder de vista la realidad social y económica de una región donde el intercambio comercial transfronterizo forma parte de la vida cotidiana de miles de personas.
Las autoridades no han informado oficialmente el monto total de la mercancía asegurada ni el número de establecimientos revisados, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles sobre los resultados del operativo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

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