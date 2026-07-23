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Cruz Roja Tapachula Impulsa el Voluntariado Juvenil con Nueva Embajadora

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Tapachula, Chiapas; 22 de Julio de 2026.- Con el propósito de fortalecer la participación de las nuevas generaciones en las labores humanitarias, la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tapachula, presentó oficialmente a Maylen Primera como su nueva Embajadora Juvenil, una figura que buscará acercar a más jóvenes al voluntariado y fomentar la participación ciudadana en las acciones de apoyo comunitario.
Durante un desayuno informativo, la Coordinadora de Movilización de Recursos de la delegación, Patricia Cárdenas Ruiz, informó que este nombramiento fue respaldado por el Consejo Directivo Local y representa un paso importante para ampliar la vinculación con la juventud.
La coordinadora explicó que anteriormente la delegación no contaba con una Embajadora Juvenil, por lo que consideró relevante dar a conocer esta iniciativa, destacando que Maylen Primera asumió el compromiso de promover entre los jóvenes la cultura del servicio y la solidaridad.
Asimismo, recordó que la Cruz Roja mantiene abiertas sus puertas para todas las personas interesadas en colaborar.
Los ciudadanos pueden integrarse como voluntarios en actividades de asistencia social y apoyo comunitario, realizar donaciones económicas o en especie, o acercarse al Consejo Directivo y a los canales oficiales de la institución para conocer los proyectos vigentes.
Con esta estrategia, la Cruz Roja Mexicana Delegación Tapachula refrenda su compromiso de fortalecer el voluntariado e invita a la población, especialmente a las nuevas generaciones, a convertirse en agentes de cambio mediante acciones en beneficio de la comunidad. EL ORBE/Nelson Bautista

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