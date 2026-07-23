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Aumentan Casos de Diabetes en Población de Escasos Recursos

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*Mala Alimentación y Sedentarismo, las Principales Causas.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio del 2026.- La diabetes se ha convertido en uno de los principales padecimientos detectados entre familias de colonias y comunidades de Tapachula, donde el costo de los medicamentos representa una barrera para quienes enfrentan condiciones económicas adversas.
José Luis Gálvez Gómez, aliado y embajador de la salud de la Fundación Red Salud Internacional, señaló que durante los recorridos que realizan en diferentes sectores del municipio han identificado un incremento en la presencia de enfermedades crónico-degenerativas, principalmente diabetes e hipertensión.

Explicó que uno de los principales objetivos de la fundación es combatir la llamada “pobreza farmacéutica”, situación que obliga a muchas familias a decidir entre comprar alimentos o adquirir los medicamentos que necesitan para controlar sus enfermedades.
“Por obvias razones la gente prefiere comer que medicarse”, señaló, al destacar que esta problemática puede generar complicaciones y agravar el estado de salud de los pacientes.
Gálvez Gómez detalló que algunos tratamientos para el control de la diabetes tienen costos de entre 2 mil y 2 mil 500 Pesos, una cantidad que representa un fuerte impacto para la economía familiar. Incluso, dijo, la Fundación ha entregado hasta dos cajas de medicamentos, con un valor aproximado de 5 mil Pesos, para apoyar a personas que no cuentan con los recursos suficientes.
Además de la diabetes, la hipertensión es otro de los padecimientos que con mayor frecuencia han encontrado durante sus visitas a colonias y comunidades. También han apoyado casos específicos, como el de un joven de la colonia Aviación que requería medicamentos para tratar la epilepsia, cuyo costo superaba los 2 mil Pesos.
Ante esta situación, la Fundación Red Salud Internacional busca ampliar sus servicios mediante convenios con laboratorios y empresas, con el objetivo de ofrecer análisis clínicos y descuentos a las personas afiliadas.
La organización invitó a empresas y ciudadanos a sumarse a esta labor humanitaria mediante donaciones de medicamentos o colaboraciones. La Fundación se ubica en la 11 Norte, entre Séptima y Novena Oriente, en Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción

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