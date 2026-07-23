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Clausuran Bar “El Carrusel” en Tapachula

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Tapachula, Chiapas; 22 de Julio.- Autoridades de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa clausuraron de manera definitiva Bar «El Carrusel», ubicado en la esquina de la 9ª Norte y 11ª Oriente de esta Ciudad, tras ejecutar un cateo derivado de una investigación por presuntas actividades ilícitas.
Durante la diligencia, realizada con apoyo de corporaciones de seguridad, el inmueble fue asegurado y quedó bajo resguardo de las autoridades ministeriales, mientras continúan las investigaciones correspondientes.
De manera extraoficial trascendió que en el interior del establecimiento habrían sido localizadas armas de fuego, cartuchos útiles y sustancias con características similares a narcóticos. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha emitido información oficial sobre los objetos asegurados ni sobre los delitos que se investigan.
Fuentes cercanas al caso señalaron que en el negocio operaban meseros, personal de seguridad, cobradores y mujeres dedicadas al sistema de fichaje, presuntamente en su mayoría de origen cubano.
Asimismo, trascendió que varios de ellos no contaban con documentación migratoria en regla, situación que podría derivar en la intervención de autoridades federales en materia migratoria.
El operativo se desarrolló bajo un fuerte dispositivo de seguridad y ha sido manejado con total hermetismo por parte de las autoridades, quienes no han informado si existen personas detenidas o si fueron iniciadas carpetas de investigación por delitos del orden federal.
Habitantes de la zona señalaron que el establecimiento había sido objeto de constantes señalamientos por presuntas irregularidades, por lo que la clausura ha generado diversas reacciones entre vecinos y comerciantes del sector. EL ORBE / Martha Guillén

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