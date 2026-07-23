Administrar ya no es supervisar: así está cambiando el trabajo de dirigir una empresa

Cualquiera que dirija un negocio en el sur del país lo está viviendo de primera mano: la llegada de nueva infraestructura logística trajo también algo menos visible pero igual de disruptivo, la exigencia de competir con reglas distintas. Ya no basta con hacer bien lo de siempre. Los procesos manuales y las jerarquías rígidas que funcionaron durante años empiezan a quedarse cortos frente a competidores que ya automatizaron, midieron y rediseñaron.

Y sí hay una salida. No tiene que ver con comprar más software, sino con cambiar la forma de pensar la administración misma.

Del supervisor al estratega

Durante décadas, administrar significaba vigilar: que se cumplieran los horarios, que el inventario cuadrara, que nadie se saliera del proceso. Ese trabajo, hoy, lo hace un sistema. Lo que el mercado empieza a pedir es otra cosa por completo.

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Esa última fila de la tabla es, quizá, la más importante. Pensar en sistemas significa dejar de ver ventas, recursos humanos y producción como islas separadas. En la práctica, un problema de rotación de personal casi nunca se resuelve solo en Recursos Humanos: muchas veces la causa real está en una política de comisiones mal diseñada en Ventas o Finanzas.

Aprender a ver una empresa así, como un organismo completo y no como una suma de departamentos, es justo lo que se busca desarrollar en programas como la Licenciatura en Administración de la EBC, donde el objetivo no es memorizar procesos sino entrenar la capacidad de rediseñarlos cuando dejan de funcionar.

¿Y si lo ágil no fuera solo cosa de programadores?

Existe la idea de que Scrum y Kanban son metodologías exclusivas de startups de software en Silicon Valley. Es un error que sale caro, porque la agilidad organizacional funciona igual de bien en agroindustria, comercio minorista o logística.

¿Cómo se ve esto en una pyme tradicional, en la práctica?

1. Reemplazar las juntas maratónicas por un tablero visual de flujo de trabajo, donde todos ven en qué etapa está cada pedido.

2. Ubicar en ese tablero los cuellos de botella reales, por ejemplo en el despacho de mercancía, en lugar de discutirlos de oídas.

3. Redistribuir recursos en tiempo real apenas se detecta el atasco, no en la siguiente junta mensual.

El liderazgo también se mide en pesos

Hablar de “motivar al equipo” ya no es suficiente como argumento de negocio. El Liderazgo Transformacional se distingue del transaccional en algo muy concreto: busca alinear lo que le importa al empleado con la misión de la empresa, en lugar de operar solo con premios y castigos.

El indicador que están usando los líderes más orientados a datos es el eNPS (Employee Net Promoter Score): qué tan probable es que un empleado recomiende a la empresa como lugar para trabajar. Cuando ese número es bajo, la rotación tiende a dispararse, y reemplazar a una persona no es barato, distintos estudios de recursos humanos ubican ese costo en un rango amplio, entre medio salario anual y el doble del salario anual del puesto, dependiendo de la seniority y la dificultad para encontrar reemplazo.

Reducir esa fricción interna exige algo que rara vez se enseña de forma seria: habilidades blandas, sociología organizacional y una comprensión más profunda de qué mueve a las personas dentro de una empresa.

La cadena de suministro, de gasto a ventaja competitiva

El último cambio de mentalidad tiene que ver con inventarios y proveedores. Durante mucho tiempo se vieron como centros de costo; hoy, bien gestionados, son argumento de venta. Aplicar Lean Management, es decir, reducir desperdicio sin sacrificar producción, permite bajar precios o ampliar márgenes, según convenga a la estrategia.

El modelo Justo a Tiempo exige, eso sí, una sincronización fina con proveedores. Y esa sincronización solo es posible cuando la relación deja de ser transaccional (pelear el precio más bajo cada trimestre) y se convierte en una alianza real, con datos de pronóstico compartidos a través de sistemas ERP en la nube.

Los cuatro cambios, en corto

• De supervisar procesos a diseñar sistemas que conectan toda la empresa.

• De juntas eternas a tableros Kanban que muestran el cuello de botella real.

• De motivar de palabra a medir el compromiso con el eNPS.

• De ver la cadena de suministro como gasto, a usarla para bajar precios o subir margen.

¿Qué separará a las empresas que crecen de las que desaparecen?

Probablemente no sea el tamaño ni el capital inicial. Va a ser la velocidad con la que cada organización logre pasar de administrar por costumbre a administrar con sistemas, datos y una visión de conjunto. En Chiapas y en el resto del país, esa transición ya empezó, y quienes se están formando hoy para liderarla tienen una ventaja que no se puede improvisar después.