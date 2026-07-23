Cruz Roja Tapachula Impulsa el Voluntariado Juvenil con Nueva Embajadora

Tapachula, Chiapas 22 de julio 2026.– Con el propósito de fortalecer la participación de las nuevas generaciones en las labores humanitarias, la Cruz Roja Mexicana Delegación Tapachula presentó oficialmente a Maylen Primera como su nueva Embajadora Juvenil, una figura que buscará acercar a más jóvenes al voluntariado y fomentar la participación ciudadana en las acciones de apoyo comunitario.

Durante un desayuno informativo, la Coordinadora de Movilización de Recursos de la delegación, Patricia Cárdenas Ruiz, informó que este nombramiento fue respaldado por el Consejo Directivo Local y representa un paso importante para ampliar la vinculación con la juventud. EL ORBE/ Mesa de Redacción.