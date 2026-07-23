México en el TOP 10 de Selecciones Tras Destacada Participación en el Mundial

* España Domina Luego de ser Campeona del Mundo.

La Selección Mexicana volvió a colocarse entre las diez mejores del mundo en el ranking de la FIFA, actualizada tras la conclusión del Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre ascendió cuatro posiciones para ubicarse en el décimo lugar, su mejor clasificación desde marzo de 2022.

México logró la mejor fase de grupos de su historia al ganar sus tres partidos y avanzó hasta los octavos de final, donde fue eliminado por Inglaterra en el Estadio Azteca. Ese desempeño le permitió regresar al Top 10 del ranking mundial y desplazar a Alemania, que salió de ese grupo al caer a la posición 12.

En la parte alta de la clasificación, España recuperó el liderato tras conquistar la Copa del Mundo al vencer a Argentina en la final. La Albiceleste descendió al segundo puesto, mientras que Francia se mantuvo en la tercera posición.

Brasil subió al quinto lugar, Marruecos al sexto y Bélgica al octavo, mientras que Países Bajos cayó al noveno.

Entre los mayores ascensos destacó Noruega, que escaló doce posiciones para colocarse en el lugar 19, su mejor ubicación desde 2011. Cabo Verde avanzó tres puestos hasta el sitio 64, mientras que Suiza, Egipto, Paraguay, República Democrática del Congo, Sudáfrica y Ghana, tuvieron un ascenso tras su desempeño en el Mundial.

La clasificación considera los 105 partidos disputados desde la última actualización, de los cuales 104 correspondieron al Mundial 2026. La próxima publicación del ranking está prevista para el 7 de octubre.

¿Por qué Francia es Tercera e Inglaterra Cuarta?

Inglaterra aparece en el cuarto lugar porque el ranking FIFA no se basa únicamente en el resultado de un solo partido, sino en un sistema matemático (Elo) que evalúa el rendimiento general, los puntos sumados y el peso histórico de cada encuentro a lo largo de los años.Francia conservó el tercer lugar en la clasificación general de la FIFA con \(1948.97\) puntos frente a los \(1922.83\) de Inglaterra. Aunque los ingleses ganaron el partido por el tercer lugar del Mundial, Francia acumuló un puntaje global superior durante todo el torneo y la temporada previa.