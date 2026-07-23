FGR Analizará si Solicita Extradición de “El Mayo” Zambada: Harfuch

*Para que Cumpla su Condena en México.

Toluca, Méx.; 22 de Julio.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría analizar si solicita la extradición de Ismael «El Mayo» Zambada, luego de que el capo manifestó su deseo de cumplir su sentencia en México.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Toluca, García Harfuch expresó que «tendría que determinarlo la Fiscalía General de la República si solicita la extradición».

Adicionalmente, explicó que hasta ahora no se han asegurado bienes a nombre Ismael «El Mayo» Zambada, «se han asegurado una gran cantidad de cuentas, de propiedades, sobre todo de cuentas congeladas de UIF, pero de él directamente a su nombre no».

«A nombre de él específicamente no, sí de las organizaciones criminales han sido una cantidad considerable de cuentas e inmuebles», dijo. Sun