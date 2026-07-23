Apagón de Más de 24 Horas Paraliza el Comercio en el Centro de Cacahoatán

Tapachula, Chiapas 22 de julio 2026.- Un apagón que se ha prolongado por más de 24 horas mantiene sin energía eléctrica al primer cuadro del municipio de Cacahoatán, provocando afectaciones económicas a comercios, prestadores de servicios y establecimientos dedicados a la venta de productos de la canasta básica.

Ante la falta de respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Delegación Cacahoatán, encabezados por su presidente, Luis Fernando López Guillén, acudieron a la subestación de la CFE en Tuxtla Chico para entregar un documento y a la vez para exigir el restablecimiento inmediato del servicio y la sustitución de transformadores que consideran obsoletos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.