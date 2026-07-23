InicioAl InstanteApagón de Más de 24 Horas Paraliza el Comercio en el Centro...
Al Instante

Apagón de Más de 24 Horas Paraliza el Comercio en el Centro de Cacahoatán

0
27

Tapachula, Chiapas 22 de julio 2026.- Un apagón que se ha prolongado por más de 24 horas mantiene sin energía eléctrica al primer cuadro del municipio de Cacahoatán, provocando afectaciones económicas a comercios, prestadores de servicios y establecimientos dedicados a la venta de productos de la canasta básica.

Ante la falta de respuesta por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), integrantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Delegación Cacahoatán, encabezados por su presidente, Luis Fernando López Guillén, acudieron a la subestación de la CFE en Tuxtla Chico para entregar un documento y a la vez para exigir el restablecimiento inmediato del servicio y la sustitución de transformadores que consideran obsoletos. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
Cruz Roja Tapachula Impulsa el Voluntariado Juvenil con Nueva Embajadora
Artículo siguiente
Administrar ya no es supervisar: así está cambiando el trabajo de dirigir una empresa
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer

Al Instante staff - 0
En Palacio Nacional, nos reunimos con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; avanzamos en la revisión del T-MEC y acuerdos bilaterales en...
Leer más

Administrar ya no es supervisar: así está cambiando el trabajo de dirigir una empresa

Al Instante staff - 0
Cualquiera que dirija un negocio en el sur del país lo está viviendo de primera mano: la llegada de nueva infraestructura logística trajo también...
Leer más

Cruz Roja Tapachula Impulsa el Voluntariado Juvenil con Nueva Embajadora

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 22 de julio 2026.– Con el propósito de fortalecer la participación de las nuevas generaciones en las labores humanitarias, la Cruz Roja...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más