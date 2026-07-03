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Confiscan en EU 138 Armas de Fuego con Destino a México

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Ciudad de México; 2 de Julio.-El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó sobre el decomiso de 138 armas de fuego que se pretendían enviar a México desde Carolina del Norte.
A través de redes sociales, el Embajador dio a conocer que entre las armas se encontraban dos rifles calibre .50 que traficantes intentaron pasar hacia el territorio mexicano.
El funcionario estadounidense destacó la acción que calificó como contundente, asegurando que refleja el compromiso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para frenar el tráfico ilegal de armas.
También refirió que demuestra el poder de la coordinación basada en inteligencia, ya que «cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras nuestras dos naciones».Sun

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