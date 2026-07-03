EEUU Intensifica Redadas Contra Indocumentados

*Más de 10 mil Migrantes Detenidos por el ICE en 5 Días

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos detuvo a más de 10,000 personas en los últimos cinco días, un aumento que prácticamente duplica el ritmo de arrestos registrado a comienzos de año, como parte de una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para intensificar la aplicación de las leyes migratorias, informó este miércoles 1 de julio The New York Times.

Según el diario, que cita documentos internos y entrevistas con funcionarios federales, la dirección del ICE ordenó recientemente a sus responsables regionales redoblar los esfuerzos para localizar y detener a inmigrantes susceptibles de ser deportados. Las detenciones se han realizado durante controles migratorios, inspecciones de tránsito y operativos en la vía pública.

El número de arrestos ha pasado de alrededor de mil diarios a comienzos de este año a cerca de dos mil al día, una meta que, según tres funcionarios citados por el diario neoyorquino, fue trasladada a los agentes por petición de la Casa Blanca.

Uno de ellos advirtió, no obstante, que no está claro cuánto tiempo podrá mantenerse ese nivel de actividad.

A diferencia de operativos anteriores ampliamente anunciados en ciudades como Chicago o Los Ángeles, el incremento reciente de las detenciones se ha desarrollado con un perfil más bajo, sin grandes despliegues públicos, después de que la administración modificara su estrategia tras las críticas generadas por operaciones de alto impacto en meses anteriores, señaló el rotativo.

El aumento de las detenciones se produce mientras Trump insiste en acelerar su política de deportaciones masivas, una de las principales promesas de su segundo mandato.

La ofensiva migratoria coincide además con recientes decisiones de la Corte Suprema que ampliaron el margen de acción del Ejecutivo en materia migratoria, aunque limitaron su intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes temporales.