EL QUINTO PODER DE MÉXICO

Ingeniería y Movilidad: dos Rutas para el Desarrollo de Chiapas

Ernesto L. Quinteros

Hablar de desarrollo en Chiapas obliga a mirar más allá del discurso político y centrar la atención en quienes hacen posible que las obras, los servicios y las políticas públicas se traduzcan en beneficios para la población.

En ese contexto, la conmemoración del Día del Ingeniero permitió reconocer el trabajo de un gremio que pocas veces ocupa los reflectores, pero cuya labor resulta determinante para el crecimiento económico y social de la entidad.

El reconocimiento otorgado por el Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas al ingeniero Carlos Díaz Saldaña, como Ingeniero del Año 2026, y a la ingeniera Vania Chong Olea, como Ingeniera Joven del Año, representa mucho más que una distinción personal.

Envía un mensaje sobre la importancia de fortalecer el talento local y apostar por la profesionalización en un estado que mantiene importantes rezagos en infraestructura.

Cada carretera bien construida, cada sistema de agua potable, cada puente, hospital o escuela son inversiones que impactan directamente en la economía regional. Una infraestructura eficiente facilita el comercio, reduce costos de transporte, genera empleos y mejora las condiciones para atraer inversiones. Pero también tiene un profundo sentido social, pues acerca servicios, comunica comunidades y contribuye a disminuir desigualdades históricas.

Desde el ámbito político, el reto consiste en que la planeación de la obra pública responda a criterios técnicos y de largo plazo, dejando de lado decisiones improvisadas o motivadas por intereses coyunturales. La ingeniería debe ser un aliado permanente de los gobiernos para garantizar proyectos sustentables, transparentes y con verdadero beneficio colectivo.

En ese sentido, resulta positivo que los organismos colegiados mantengan una participación activa en los grandes temas del desarrollo regional.

Movilidad y Transporte.

En otro escenario, también vinculado con el futuro económico de Chiapas, la Secretaría de Movilidad y Transporte abrió la puerta a una discusión que tarde o temprano deberá convertirse en una realidad: la modernización del transporte público mediante la electromovilidad.

La reunión realizada en Tapachula entre autoridades estatales, concesionarios, representantes de la empresa EV SKYLINNER y organismos financieros refleja que existe interés por encontrar alternativas para renovar un parque vehicular que, en muchos casos, ya cumplió su vida útil.

El desafío no es menor, pues durante años el transporte público ha enfrentado altos costos de operación, dificultades para acceder a financiamiento y un creciente desgaste de las unidades.

Desde la perspectiva económica, la transición hacia vehículos eléctricos representa una inversión importante, pero también una oportunidad para reducir gastos de combustible y mantenimiento en el mediano plazo.

Socialmente, una flota moderna significa mayor seguridad, comodidad y mejor calidad del servicio para miles de usuarios que diariamente dependen del transporte colectivo.

En el terreno político, el éxito de este proyecto dependerá de que existan reglas claras, financiamiento viable e infraestructura suficiente para garantizar que la electromovilidad no quede únicamente como un anuncio atractivo. Modernizar el transporte exige coordinación entre gobierno, empresarios, instituciones financieras y fabricantes, pero también requiere escuchar a los concesionarios, quienes finalmente asumirán gran parte del compromiso económico.

Chiapas enfrenta grandes desafíos, pero también oportunidades que no pueden desaprovecharse. La ingeniería civil y la modernización del transporte son ejemplos de que el desarrollo no depende únicamente de buenas intenciones, sino de planeación, inversión, conocimiento y voluntad política.

Cuando estos elementos coinciden, el beneficio alcanza a toda la sociedad. Ese es, al final, el camino que la entidad necesita recorrer para construir un futuro con mayor competitividad, bienestar y crecimiento sostenible.

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

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