Siete Detenidos en Investigación por los Hechos Violentos en el Bar el Hormiguero: Fiscalía del Estado

• Autoridades señalan disputa entre grupos delictivos por control de droga en centros nocturnos en Tapachula; continúan las investigaciones.

Tapachula, Chiapas 27 de Abril del 2026.— La principal línea de investigación del violento ataque ocurrido en el bar “El Hormiguero” apunta al narcomenudeo y a la disputa entre grupos delictivos por el control de la venta de droga en centros nocturnos del municipio. Así lo dio a conocer Jorge Luis Llaven Abarca Fiscal del Estado de Chiapas, quien confirmó la detención de siete personas presuntamente relacionadas con estos hechos.

De acuerdo con la Fiscalía, los operativos realizados en el municipio de Huehuetán derivaron en la captura de cinco hombres y dos mujeres, además del aseguramiento de vehículos, motocicletas y armas de fuego, incluyendo armamento largo. Entre los detenidos se encuentra también un menor de edad, quien será puesto a disposición de las autoridades correspondientes en materia de justicia para adolescentes.

El funcionario explicó que el ataque dejó un saldo de tres personas sin vida y cinco más lesionadas por impactos de arma de fuego. Las víctimas mortales fueron identificadas como Benedicto Antonio Cifuentes Flores, de 40 años y originario de Guatemala; así como Simón González Mazariego, de 33 años, y Carlos Antonio Mendoza Torres, de 43 años. Sus cuerpos fueron entregados a sus familiares para su sepultura.

En el lugar de los hechos, autoridades periciales localizaron al menos 58 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, lo que evidencia la magnitud del enfrentamiento ocurrido al interior del establecimiento.

Las investigaciones también permitieron establecer la posible participación de dos motocicletas con cuatro individuos a bordo, así como tres vehículos que estuvieron en las inmediaciones antes y después del ataque, mismos que huyeron con rumbo hacia el municipio de Huixtla.

Las cinco personas lesionadas se reportan estables y bajo atención médica, fuera de peligro. Mientras tanto, la Fiscalía aseguró que continuará con las indagatorias para dar con todos los responsables.

Este hecho pone en evidencia la creciente problemática del narcomenudeo en bares y centros nocturnos de Tapachula, así como los riesgos asociados a la disputa territorial entre grupos delictivos. Las autoridades reiteraron que no habrá impunidad y que se reforzarán las acciones para garantizar la seguridad en la región. EL ORBE/ Mesa de Redacción.