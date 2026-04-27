Eduardo Ramírez convoca a su gabinete a continuar trabajando con humanismo y responsabilidad social

Al encabezar una reunión con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó los avances de su administración y llamó a las y los servidores del pueblo a trabajar con conciencia, responsabilidad social y vocación de servicio, pues esto permitirá que las acciones, programas y obras prioritarias, se ejecuten con transparencia y atiendan las necesidades reales de la población, especialmente en los 12 municipios históricamente olvidados.

Desde el Mirador Los Chiapa, en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, Ramírez Aguilar aseguró que servir a Chiapas es uno de los mayores privilegios, por lo que reiteró el llamado a mantener la coordinación interinstitucional. Asimismo, detalló que, en un año y medio, su gobierno ha dado a la entidad un rostro de prosperidad compartida. Resaltó el restablecimiento de la paz, la seguridad y el Estado de derecho, así como avances en alfabetización, cobertura de salud, infraestructura educativa y carretera, caminos, agua potable y servicios públicos, entre otras acciones.