Eduardo Ramírez convoca a su gabinete a continuar trabajando con humanismo y responsabilidad social

• Encabezó una reunión con las y los titulares de las dependencias de la administración pública estatal

• Llamó a mantener la coordinación interinstitucional para fortalecer el bienestar, especialmente en los 12 municipios históricamente olvidados

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una reunión con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado desde el Mirador Los Chiapa, en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, donde destacó los avances de la administración pública estatal y convocó a las servidoras y los servidores del pueblo a actuar con conciencia, responsabilidad social y vocación de servicio, con el propósito de fortalecer el bienestar y la prosperidad de Chiapas, en especial en los 12 municipios históricamente olvidados.

En su intervención, el mandatario sostuvo que servir a Chiapas constituye uno de los mayores privilegios, por lo que reiteró el llamado a las y los titulares de dependencias y organismos a mantener la coordinación interinstitucional. Señaló que esto permitirá que las acciones, programas y obras prioritarias, tanto en zonas rurales como urbanas, se ejecuten con transparencia y respondan a las necesidades reales de la población.



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Ramírez Aguilar afirmó que, en un año y medio, el gobierno de la Nueva ERA ha dado a la entidad un rostro de prosperidad compartida. Destacó el restablecimiento de la paz, la seguridad y el Estado de derecho, así como avances en alfabetización, cobertura de salud, infraestructura educativa y carretera, caminos, agua potable y servicios públicos. También mencionó la restauración de microcuencas y la ampliación de apoyos a cadenas productivas, entre otras acciones.

“Sigan desempeñando su labor con base en los principios que rigen al gobierno de Chiapas: conciencia, lealtad, honestidad, fraternidad, compromiso y amor por el prójimo, generosidad, solidaridad, empatía, bondad, sensibilidad y un alto sentido del deber; es decir, con un humanismo que transforme la realidad de los pueblos. Desde este lugar sagrado visualicemos y asumamos nuestro destino, que por ahora no es otro que el de Chiapas: un horizonte de dignidad y de cumplimiento del deber”, expresó.

Durante la reunión, se presentaron avances y proyecciones de las estrategias Del Olvido a la Prosperidad y Prosperidad Compartida en distintos rubros como infraestructura, alfabetización, cobertura universal de salud, atención a parteras, construcción de espacios educativos y programas orientados al rescate de sistemas lagunarios, apoyo a pescadores, seguridad social y financiamiento para el sector agrario, así como para micro, pequeñas y medianas empresas.

Se expusieron acciones relacionadas con microcuencas y Áreas Naturales Protegidas; el progreso del programa Carreteras Vivas; e iniciativas en materia de finanzas, como la Convención Hacendaria y la digitalización de servicios. De igual forma, se dieron a conocer acciones en el combate a la corrupción, economía, turismo, protección civil y en programas del Humanismo como Bicis que Transforman, Conecta Chiapas, Comedores del Humanismo, A Paso Firme, Cuidar es Amar y Tortimóvil, entre otros.

En esta reunión de trabajo estuvieron presentes las y los titulares de las secretarías y organismos públicos del Poder Ejecutivo estatal.