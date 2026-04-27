martes, abril 28, 2026
spot_img
InicioAl InstanteSeguimos dignificando espacios educativos en Tapachula: Yamil Melgar
Al Instante

Seguimos dignificando espacios educativos en Tapachula: Yamil Melgar

0
8

En unidad con la comunidad educativa de la Escuela Preparatoria Tapachula, el presidente municipal, Yamil Melgar, inauguró la remodelación de los baños de dicho centro escolar, reafirmando su compromiso con el bienestar y desarrollo de la juventud tapachulteca.

Acompañado por la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, el edil destacó que su gobierno trabaja de manera permanente en la dignificación de los espacios educativos, priorizando acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las y los estudiantes.

“Seguimos transformando Tapachula con obras que mejoran vidas, generando entornos más seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje”, subrayó.

En el acto, y en coordinación con los directivos de ambos turnos, Carlos Alberto Espinal Liévano y Gilberto de la Cruz Zamudio, el alcalde expresó que estas acciones son resultado del trabajo conjunto entre autoridades y comunidad escolar, fortaleciendo la infraestructura educativa como base para el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Al dar lectura a la ficha técnica de los trabajos realizados, el secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, informó que la obra incluyó la colocación de 227 metros cuadrados de loseta en muros, 78 metros cuadrados de loseta en piso, rehabilitación de tubería hidrosanitaria, construcción de 3 registros sanitarios nuevos, instalación de 20 tazas para baño, 5 mingitorios, 12 lámparas de 100 watts y 2 espejos nuevos, entre otros elementos que contribuyen a mejorar significativamente las condiciones del inmueble.

Finalmente, se reiteró que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando obras que fortalezcan la infraestructura educativa, promoviendo espacios dignos que favorezcan el bienestar y la formación de la comunidad estudiantil.

Seguimos dignificando espacios educativos en Tapachula: Yamil Melgar
Artículo anterior
Cada acción la encaminamos hacia un Chiapas más seguro: Fiscal General
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez convoca a su gabinete a continuar trabajando con humanismo y responsabilidad social
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Siete Detenidos en Investigación por los Hechos Violentos en el Bar el Hormiguero: Fiscalía del Estado

Al Instante staff - 0
• Autoridades señalan disputa entre grupos delictivos por control de droga en centros nocturnos en Tapachula; continúan las investigaciones. Tapachula, Chiapas 27 de Abril del 2026.—...
Leer más

Eduardo Ramírez convoca a su gabinete a continuar trabajando con humanismo y responsabilidad social

Al Instante staff - 0
Al encabezar una reunión con integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó los avances de su administración y llamó...
Leer más

Eduardo Ramírez convoca a su gabinete a continuar trabajando con humanismo y responsabilidad social

Al Instante staff - 0
• Encabezó una reunión con las y los titulares de las dependencias de la administración pública estatal • Llamó a mantener la coordinación interinstitucional para fortalecer el...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV