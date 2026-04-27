Seguimos dignificando espacios educativos en Tapachula: Yamil Melgar

En unidad con la comunidad educativa de la Escuela Preparatoria Tapachula, el presidente municipal, Yamil Melgar, inauguró la remodelación de los baños de dicho centro escolar, reafirmando su compromiso con el bienestar y desarrollo de la juventud tapachulteca.

Acompañado por la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, el edil destacó que su gobierno trabaja de manera permanente en la dignificación de los espacios educativos, priorizando acciones que impacten directamente en la calidad de vida de las y los estudiantes.

“Seguimos transformando Tapachula con obras que mejoran vidas, generando entornos más seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje”, subrayó.

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En el acto, y en coordinación con los directivos de ambos turnos, Carlos Alberto Espinal Liévano y Gilberto de la Cruz Zamudio, el alcalde expresó que estas acciones son resultado del trabajo conjunto entre autoridades y comunidad escolar, fortaleciendo la infraestructura educativa como base para el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Al dar lectura a la ficha técnica de los trabajos realizados, el secretario de Obras Públicas, William Antonio Penagos Caballero, informó que la obra incluyó la colocación de 227 metros cuadrados de loseta en muros, 78 metros cuadrados de loseta en piso, rehabilitación de tubería hidrosanitaria, construcción de 3 registros sanitarios nuevos, instalación de 20 tazas para baño, 5 mingitorios, 12 lámparas de 100 watts y 2 espejos nuevos, entre otros elementos que contribuyen a mejorar significativamente las condiciones del inmueble.

Finalmente, se reiteró que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno Municipal de seguir impulsando obras que fortalezcan la infraestructura educativa, promoviendo espacios dignos que favorezcan el bienestar y la formación de la comunidad estudiantil.