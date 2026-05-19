Fuerte percance entre combi y camionetas deja pasajeros lesionados en Tapachula

Tapachula, Chiapas a 18 de mayo 2026.- La noche de este lunes se registró un fuerte percance vehicular en el cruce de la Central Poniente y 12ª Avenida Norte de Tapachula, donde se vieron involucradas una combi de la ruta Nuevo Milenio, una camioneta Chevrolet Trax color rojo y una camioneta Jeep del mismo color.

De acuerdo con los primeros reportes, la combi circulaba de norte a sur sobre la 12ª Avenida Norte, mientras que la Chevrolet Trax transitaba de oriente a poniente sobre la Central Poniente. Fue en ese cruce donde ocurrió el impacto.

Tras la colisión, la combi golpeó en el costado derecho a la Chevrolet Trax y, debido a la fuerza del choque, esta terminó impactando a una camioneta Jeep que se encontraba detenida esperando el cambio del semáforo.

Paramédicos arribaron al lugar para brindar atención a varias personas que presentaban lesiones menores. Entre los afectados, una mujer manifestó fuerte dolor en el cuello, por lo que esperaba ser trasladada en ambulancia a un hospital para su valoración médica.

Elementos de corporaciones policiacas y de Tránsito del Estado acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes. Serán las autoridades quienes determinen, mediante cámaras de videovigilancia y peritajes, cuál de los conductores presuntamente no respetó la luz roja del semáforo.

El accidente dejó daños materiales de consideración en las tres unidades involucradas. El Orbe /Carlos Montes.