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Trabajamos para facilitar trámites y reducir procesos burocráticos: Yamil Melgar

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* Tapachula se coloca a la vanguardia como el primer municipio de Chiapas en integrarse a la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles y uno de los primeros 10 ayuntamientos del país en incorporarse a esta estrategia de modernización digital.

Tapachula, Chiapas; 18 de mayo de 2026.-
El presidente municipal Yamil Melgar encabezó la presentación de la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, estrategia impulsada por el Gobierno de México, a través de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que permitirá agilizar trámites, reducir cargas administrativas y fortalecer la apertura y regularización de negocios.

“Tapachula se coloca a la vanguardia con un gobierno moderno, competitivo y digital, trabajando para acercar servicios más eficientes y transparentes a la ciudadanía”, expresó Yamil Melgar, al destacar que estas acciones están alineadas a la visión de transformación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Alberto Vega Pérez, señaló que la implementación de esta plataforma fortalecerá la inversión y el desarrollo económico local, al facilitar procesos para el sector empresarial y comercial del municipio.

En representación del secretario de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, la directora general de Simplificación Administrativa, Lic. María de los Ángeles Herrera Vega, reconoció la disposición y el compromiso del Ayuntamiento de Tapachula para sumarse a esta estrategia nacional de transformación digital impulsada por el Gobierno de México.

“Es importante reconocer el interés del Ayuntamiento de Tapachula por avanzar en la simplificación administrativa y atender el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para construir gobiernos más eficientes, modernos y cercanos a la ciudadanía”, expresó.

En la presentación participaron titulares y representantes de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como el tesorero municipal, Javier Pinto Chacón; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; y la séptima regidora y presidenta de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico, Rosa Cortés Rueda.

También asistieron representantes de organismos empresariales y colegios profesionales, entre ellos CANACINTRA, COPARMEX, CANACO SERVYTUR Tapachula, el Colegio de Arquitectos de Chiapas y el Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula.

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