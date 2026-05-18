Presidenta Claudia Sheinbaum Culmina Gira en Estados del Sureste

* En Yucatán Inauguró el Gran Hospital Dr. Agustín O’Horán del IMSS Bienestar.

Del 15 al 17 de mayo, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó diversas inauguraciones en materia de salud, educación y alimentación para el bienestar:

Campeche:

*Inauguró la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar, beneficiando a 200 mil personas de la región.

Yucatán:



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*En Mérida: Cortó el listón del Bachillerato Tecnológico No. 305 para mil 80 estudiantes e inauguró el Hospital Dr. Agustín O’Horán del IMSS Bienestar*En Kanasín: Inauguró la Universidad Rosario Castellanos, abriendo mil 300 nuevos lugares para estudiantes.*En Progreso: Supervisó las obras de carga del Tren Maya, inauguró el Hospital Naval de Yukalpetén y encabezó la entrega del antiguo hospital de la SEMAR al ISSSTE. Boletín OficialSheinbaum inaugura hospital Dr. Agustín O’Horán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el Hospital General Dr. Agustín O’Horán, considerado el más grande de Centroamérica y «sin cajas registradoras».

Además, el gobernador Joaquín Díaz Mena firmó con Sheinbaum Pardo el Convenio de Federalización IMSS-Bienestar «con certeza de que cambiará la vida de millones de yucatecos y yucatecas».

Al acusar una privatización en gobiernos pasados, afirmó Sheinbaum que «estamos viviendo una etapa histórica para el sistema nacional de salud» y declaró que con este hospital «abrimos las puertas del derecho a la salud en el estado de Yucatán».

Reconoció a los ingenieros militares por entregar «una obra histórica» con especialistas y tecnología de punta, y garantizó medicamentos gratuitos.

«Cuando no hay corrupción, el dinero alcanza y damos resultados. Porque gobernar significa servir, y el pueblo es libre y feliz cuando tiene acceso a la salud, a la educación, a una pensión digna, a medicamentos gratuitos y oportunidades y derechos para salir adelante», declaró.

Entre otras acciones en favor de la salud, destacó que desde agosto de 2025, a través de las Rutas de la Salud, se han distribuido más de 205 millones de piezas de medicamentos en todo el país, y en medicamentos oncológicos se alcanzó 93% de abasto.

Díaz Mena aseguró que con el Hospital Dr. Agustín O’Horán «estamos inaugurando esperanza, una nueva etapa para la atención a la salud de nuestro pueblo», a la par de beneficios para todo el personal médico.

Alejandro Svarch Pérez, director del IMSS-Bienestar, mencionó que inicia una nueva etapa para la salud pública en el sureste de México con este nuevo hospital, que también formará especialistas. Señaló una inversión por 5 mil millones de pesos.

Svarch Pérez celebró la incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar con beneficios para pacientes como medicamentos gratuitos y para las personas trabajadoras del sector salud.

Comenzará el cierre de las cajas de cobro en los hospitales públicos de Yucatán, destacó el titular del IMSS-Bienestar. Sun