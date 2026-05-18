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Niega Senador Enrique Inzunza que se Vaya a Entregar en EU

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* Afirma que Está en Sinaloa y que no Tiene Abogados Para Defenderse.

Ciudad de México; 17 de Mayo de 2026.- Enrique Inzunza Cázarez, senador de Morena acusado de presuntamente sostener vínculos con el crimen organizado, rechazó que haya buscado contacto con autoridades extranjeras, después de que Gerardo Mérida y Enrique Díaz, exfuncionarios de Rubén Rocha Moya, se entregaron en Estados Unidos.
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el legislador se refirió a sí mismo como un hombre verídico y de instituciones, que supuestamente ha servido al Estado y a México con rectitud, compromiso y honor:
«Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento», sostuvo.
Según Inzunza Cázarez, no contratará abogados para estas acusaciones que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos imputó en su contra; «no hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad», indicó.
El senador de Morena reiteró que se ubica actualmente en su tierra, el estado de Sinaloa, de la que dijo sentirse orgulloso alrededor de «gente buena y honesta».
«Atenderé, si se me formula, personal y puntualmente cualquier requerimiento que me hagan las autoridades de mi país, conforme a sus atribuciones constitucionales», garantizó.
Finalmente, Enrique Inzunza subrayó que su presunta honestidad y verticalidad se encuentran respaldadas por la veracidad de la que calificó como una trayectoria de trabajo, estudio y servicio con integridad.
El pasado 29 de abril, el legislador guinda, el gobernador Rubén Rocha Moya y ocho funcionarios sinaloenses más fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber pactado con «Los Chapitos» del Cártel de Sinaloa a cambio de favores políticos y permanencia en el poder.
Desde ese día, Inzunza Cázarez no se ha aparecido en público y se ha limitado a compartir mensajes a través de sus redes sociales. Según dijo, no acudirá a las sesiones de la Comisión Permanente para que «la derecha» no convierta el recinto legislativo en un «espectáculo indigno». Sun

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