Pobladores Levantan Bloqueo de Carretera Tapachula-Puerto Madero

* HABITANTES DEL EJIDO MORELOS EXIGÍAN LA REHABILITACIÓN DE APROXIMADAMENTE 6 KILÓMETROS DE CARRETERA QUE CONECTAN DEL ENTRONQUE DE PUERTO MADERO HACIA LA COMUNIDAD.

* Aceptaron Propuesta de Autoridades Municipales y Estatales Para Rehabilitar la vía de Acceso.

* El Cierre Generó Afectaciones a los Automovilistas y a Transportistas que se Dirigían a Puerto Madero y al Aeropuerto de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 17 de Mayo de 2026.- Luego de varias horas de bloqueo sobre la carretera federal Tapachula-Puerto Madero, habitantes del ejido Morelos liberaron la vía de comunicación tras alcanzar acuerdos con autoridades municipales y estatales para la rehabilitación de su carretera de acceso.

El movimiento fue encabezado por Feliciano Gómez López, responsable del Comité de Caminos del ejido Morelos, junto a pobladores que desde temprana hora exigían la rehabilitación de aproximadamente 6 kilómetros de carretera que conectan del entronque de Puerto Madero hacia la comunidad.



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La protesta, que reunió a cerca de 40 habitantes, se desarrolló de manera pacífica; sin embargo, durante el transcurso de la tarde se vivieron momentos de tensión debido al despliegue de elementos de la Policía Estatal, FRIP, Guardia Estatal Preventiva y corporaciones de Caminos y Vialidad, quienes arribaron a la zona ante la posibilidad de un desalojo.No obstante, el diálogo prevaleció. La comisión de autoridades encabezada por el subsecretario de Gobierno en la región Soconusco, Martiniano Reyes Palacios, acompañado por Mario Orozco Mendoza, secretario de Gobierno Municipal, y William Penagos, secretario de Obras Públicas Municipales, logró entablar acuerdos con los manifestantes.Alrededor de las 15:25 horas, los pobladores aceptaron la propuesta presentada por las autoridades. Entre los compromisos establecidos destaca el inicio de los trabajos de rehabilitación de la carretera este mismo 2026, avanzando en una primera etapa de 5 kilómetros, mientras que el kilómetro y medio restante sería concluido en 2027.Asimismo, el Ayuntamiento de Tapachula se comprometió a gestionar recursos federales ante la Sedatu para buscar que la obra pueda realizarse con concreto hidráulico, una de las principales demandas de los habitantes.Sergio Méndez, representante de la asociación civil “Ejido Morelos y el Cambio”, informó que este lunes sostendrán una reunión con el alcalde Yamil Melgar Bravo para formalizar y firmar los acuerdos alcanzados.Los habitantes señalaron que la carretera representa una necesidad prioritaria para la movilidad, el traslado de productos y el acceso a servicios básicos de las familias de la zona rural. Indicaron que esperan que los compromisos se cumplan en tiempo y forma, ya que el deterioro de la vía afecta directamente la economía y la seguridad de cientos de personas que diariamente transitan por esa comunidad.Tras los acuerdos y la liberación de la vía, el tránsito vehicular hacia Puerto Madero y el Aeropuerto Internacional de Tapachula fue restablecido de manera normal. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros