Con Honestidad, Continúa la Transformación de Tapachula: Yamil Melgar

*Ciudadanos Reconocen Trabajo del Alcalde.

Tapachula, Chiapas; 17 de Mayo de 2026.- El presidente municipal, Yamil Melgar, destacó que Tapachula continúa avanzando con obras de infraestructura y acciones de mejoramiento urbano que hoy son reconocidas por la ciudadanía, al reflejarse en una ciudad más ordenada, iluminada y funcional.

El Edil señaló que actualmente continúan los trabajos de rehabilitación en la Primera y Quinta Avenida Norte, obras que buscan mejorar la movilidad, fortalecer la imagen urbana y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.



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Asimismo, resaltó que el Gobierno Municipal mantiene obras y acciones en la zona alta, zona media y zona baja del municipio, priorizando el desarrollo integral de las comunidades.En ese sentido, informó que este lunes 18 de mayo iniciarán nuevas obras de pavimentación en la zona baja, incluyendo el acceso al ejido Morelos, fortaleciendo la conectividad y mejorando las condiciones de movilidad para las familias de ese sector.Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez, a quien calificó como un gran aliado de Tapachula, destacando que el trabajo coordinado entre los Gobiernos Estatal y Municipal ha permitido fortalecer las acciones en materia de paz, seguridad, infraestructura y recuperación de espacios públicos.Yamil Melgar resaltó también la instalación de más de 4 mil luminarias de alumbrado público mediante el programa “Rueda Seguro”, además de la rehabilitación del emblemático Reloj Floral y diversas acciones de embellecimiento urbano, que fortalecen la identidad y confianza de las familias tapachultecas. Boletín Oficial