Tecnológico de Tapachula Celebra 43 Años Formando Profesionistas

* Reconoce Trayectoria de Docentes y Trabajadores.

Tapachula, Chiapas; 17 de Mayo de 2026.- El Instituto Tecnológico de Tapachula (ITT), perteneciente al Tecnológico Nacional de México, celebró su 43 aniversario de fundación reafirmando su compromiso con la formación profesional y tecnológica de miles de jóvenes del sureste mexicano.

Los festejos se realizaron en las instalaciones del plantel, donde personal docente, administrativo y de apoyo participaron en una convivencia con motivo del aniversario institucional, así como de la celebración del Día del Maestro y la Maestra y del Día del Trabajador del Tecnológico.

La ceremonia fue encabezada por María Soledad González Peralta, directora del plantel, acompañada por Antonio Andrés Pérez Cruz, quien asistió en representación del Tecnológico Nacional de México desde la Ciudad de México.

Durante su mensaje, la Directora reconoció el trabajo que diariamente realizan docentes, investigadores, personal operativo y administrativo para mantener al Tecnológico de Tapachula como una de las instituciones de educación superior más importantes del Estado de Chiapas.

Actualmente el ITT cuenta con una oferta académica de 10 carreras, y anunció que próximamente se incorporará la carrera de Ingeniería Eléctrica, fortaleciendo así las oportunidades educativas para la juventud de la región.

Como parte de la ceremonia, se entregaron reconocimientos a trabajadores con una amplia trayectoria dentro de la institución. En el área administrativa fue reconocida la licenciada Amalia Enriqueta Vázquez León, por 30 años de servicio.

En el área docente recibieron reconocimientos el contador Eleazar Vila Citalán por 40 años de servicio, así como los ingenieros Fernando Villatoro Velasco, Martín Nájera Trejo, Alejandro Macal Flores, además de Tomás Domínguez Juárez, David Cortés Valencia, Delfino López Vázquez y Margarito González Villar, todos por 30 años de labor educativa.

Durante los festejos también se realizó la tradicional fotografía oficial por el aniversario del Instituto Tecnológico de Tapachula y diversas actividades deportivas y de convivencia entre la comunidad tecnológica. EL ORBE/ JC