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Baja Actividad Comercial e Industrial en la Frontera Sur: Canacintra

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*Restricciones Aduaneras Disminuyen el Turismo Proveniente de Guatemala.

Tapachula, Chiapas; 17 de Mayo de 2026.- La economía de Tapachula atraviesa una de sus etapas más complejas. La actividad comercial e industrial en la frontera sur trabaja apenas al 50% de su capacidad debido a las restricciones aduaneras, actos de corrupción y la drástica disminución del turismo de compras proveniente de Guatemala.
Así lo denunció Abel Ruiz Méndez, presidente de Cámara Nacional de la Industria de Transformación, quien advirtió que, de no reactivarse el flujo económico de manera urgente, la región podría perder su liderazgo económico en Chiapas.
El dirigente empresarial explicó que gran parte de la dinámica económica de Tapachula dependía históricamente de los visitantes guatemaltecos que cruzaban la frontera para consumir en hoteles, restaurantes, tiendas y comercios locales.
Sin embargo, señaló que la situación cambió radicalmente tras la llegada de una nueva administración en las aduanas.
“Se han endurecido demasiado los requisitos para el ingreso de consumidores guatemaltecos. Hoy el proceso es complicado y muchos prefieren ya no venir”, expresó.
A esta problemática se suma la presunta extorsión en la aduana contra transportistas centroamericanos.
De acuerdo con CANACINTRA, operadores de camiones de pasajeros y carga han denunciado cobros ilegales de entre 5 mil y 6 mil Pesos para poder cruzar la frontera.
El costo de esos ‘moches’ prácticamente consume las ganancias del viaje, por eso muchos transportistas dejaron de entrar a Tapachula.
“Antes, de viernes a domingo, las calles estaban llenas de camiones que generaban una importante derrama económica, actualmente ese movimiento desapareció”, dijo.
Frente al desplome comercial, el sector industrial impulsa un plan emergente de financiamiento junto con el Gobierno Estatal, para evitar cierres de negocios y pérdida de empleos.
Entre las medidas destaca una bolsa de 1,700 millones de Pesos destinada a empresas chiapanecas mediante convenios con el Fondo de Fomento Económico y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.
Ruiz Méndez aclaró que el sector empresarial no busca subsidios, sino condiciones accesibles para acceder a créditos y mantener operando a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Algunos esquemas financieros contemplan tasas preferenciales que podrían reducirse hasta un solo dígito mediante incentivos por pago puntual, detalló.
Además, el Gobierno Estatal fungiría como respaldo financiero para facilitar el acceso al crédito sin exigir avales tradicionales.
CANACINTRA también negocia con instituciones financieras para flexibilizar requisitos, y evitar que el Buró de Crédito se convierta en un obstáculo absoluto en medio de la crisis económica.
Respecto al clima de inseguridad en la entidad, el líder empresarial reconoció preocupación por delitos como extorsiones, ejecuciones y privaciones ilegales de la libertad, aunque afirmó que el sector privado mantiene confianza en las acciones gubernamentales para contener la violencia, que hoy día ha mermado esta situación.
“Cuando este problema se arraiga en la sociedad, erradicarlo no es sencillo, la mayor preocupación es el impacto que genera en la percepción de seguridad y en la confianza de inversionistas y consumidores”, señaló. EL ORBE/Nelson Bautista

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