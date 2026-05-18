Eduardo Ramírez Aguilar reconoce al personal de enfermería e instala el Comité Estatal de Partería

 Encabezó la entrega de reconocimientos al Mérito de Enfermería Chiapas 2026

 Destacó que la partería contribuye al fortalecimiento de los servicios obstétricos

en la entidad

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos al Mérito de Enfermería Chiapas

2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las enfermeras y los enfermeros

por desempeñar su labor con vocación, sensibilidad, solidaridad y sentido humanista.

Asimismo, reconoció el esfuerzo que realizan en todos los rincones de la entidad en favor

de la salud y el bienestar del pueblo chiapaneco.

“Nuestra patria también se construye con todas y todos quienes integran el sistema de

salud, porque se convierten en un puente de comunicación entre el pueblo y el gobierno.

Tienen una relación directa con las comunidades e incluso llegan a las zonas más alejadas

para escuchar y atender al prójimo. Quiero felicitarlos por la labor que realizan todos los

días en beneficio de la población”, expresó.



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En este contexto, el mandatario destacó la trayectoria de Víctor Manuel MazariegosCoyoy, quien recibió la Medalla al Mérito de Enfermería Chiapas 2026. Señaló que uno delos compromisos del gobierno de la Nueva ERA es dignificar esta profesión e impulsarpolíticas públicas de salud con el respaldo de especialistas y del personal que trabajadirectamente en territorio, lo que permitirá fortalecer y focalizar aún más la atenciónmédica.Más tarde, el gobernador encabezó la instalación del Comité Estatal de Partería enChiapas, en el marco del Día de la Partería. En ese acto, subrayó que su administraciónimpulsa acciones orientadas a enaltecer la sabiduría ancestral de las parteras y losparteros, atender sus necesidades, brindarles capacitación y dotarles de las herramientasnecesarias para desempeñar su labor. Indicó que este trabajo contribuye alfortalecimiento de los servicios obstétricos en la entidad.Ramírez Aguilar destacó que autoridades y organismos mantienen una agenda enfocadaen programas de atención integral en salud reproductiva, igualdad de género y protecciónde niñas, niños, adolescentes y mujeres, además de acciones para combatir el embarazoinfantil y reducir la muerte materno infantil. Añadió que la meta es alcanzar mayoresniveles de bienestar en Chiapas, especialmente en los 12 municipios históricamenteolvidados.El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, reconoció la vocación humanista del personalde enfermería, que incluso en momentos difíciles brinda atención con sensibilidad,compromiso y amor por la vida. Afirmó que este reconocimiento no debe quedarse únicamente en el aplauso, sino traducirse en mayores espacios de participación, liderazgoy toma de decisiones.Durante la instalación del Comité Estatal de Partería, aseguró que esta acción marca unprecedente histórico a nivel nacional en la construcción de un modelo de salud máshumano, incluyente e intercultural, que reconoce a las parteras como aliadasfundamentales para garantizar una maternidad segura y digna. Además, explicó que enChiapas se concentra el 35 por ciento de los nacimientos atendidos mediante parteríatradicional, lo que refleja una práctica vigente y una cultura que acompaña, protege ycuida la vida desde su origen.La directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual yReproductiva, Teresa Ramos Arreola, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por eltrabajo realizado en Chiapas y señaló que el estado se convirtió en el primero del país eninstalar este comité, cuyo objetivo es fortalecer la coordinación entre instituciones ysaberes tradicionales con respeto e interculturalidad. Asimismo, resaltó la importancia delas parteras, al considerarlas portadoras de conocimientos ancestrales y piezafundamental de la salud comunitaria.El galardonado con la Medalla al Mérito de Enfermería Chiapas 2026, Víctor ManuelMazariegos Coyoy, agradeció la distinción recibida y sostuvo que la asume no a títulopersonal, sino como un reconocimiento compartido con las comunidades que le abrieronsus puertas para brindar atención mediante capacitación, promoción y educación para lasalud.La cabo enfermera Martha Lilia Hernández Ramírez, ganadora de la Medalla al Mérito enEnfermería Chiapas 2024, destacó la trayectoria profesional y humana de Víctor ManuelMazariegos Coyoy, al resaltar sus 28 años de servicio en comunidades de difícil acceso, susólida formación académica y su trabajo en favor del fortalecimiento de la enfermería y lasalud pública en Chiapas.Por su parte, la partera tradicional del paraje El Rosario, de San Juan Cancuc, Ana PérezVelasco, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez la realización de este encuentro quereúne a parteras y parteros para brindarles apoyo y capacitación, ya que representan elprimer contacto durante la labor de parto, especialmente en comunidades de difícilacceso. Recordó que, después de 18 años ejerciendo esta labor, cada experiencia continúadejando nuevos aprendizajes.Estuvieron presentes la señora Sofía Espinoza Abarca; la presidenta de la Mesa Directivadel Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; el presidente del Tribunal Superiorde Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el comandante de la VII Región Militar,Alejandro Vargas González; las secretarias para el Desarrollo Sustentable de los PueblosIndígenas, Leticia Méndez Intzín; y de la Mujer e Igualdad de Género, Marian VázquezGonzález; y el secretario del Humanismo, Paco Chacón.

Asimismo, la diputada Faride Abud García; la coordinadora estatal del IMSS Bienestar,

Sofía Carlota Aguilar Herrera; el director general del Isstech, Luis Ignacio Avendaño

Bermúdez; el subdelegado médico del Issste en Chiapas, Carlos Alberto Domínguez

Maldonado; el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS

en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate; en representación de la 22 Zona Naval, Antonio de

Jesús Mora Figueroa; entre otros.