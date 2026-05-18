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Más de 200 mil litros de hidrocarburos recuperados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo en Chiapas

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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 18 de mayo de 2026.- Como resultado de operativos permanentes, acciones de inteligencia y coordinación interinstitucional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, ha logrado recuperar 206 mil 492 litros de hidrocarburo en el estado de Chiapas, del 8 de diciembre de 2024 al 17 de mayo de 2026.

Estos resultados reflejan el firme compromiso del Gobierno de la Nueva ERA en el combate frontal al robo de hidrocarburos, una actividad ilícita que representa un riesgo para la seguridad, patrimonio e integridad de las familias chiapanecas.

Con presencia operativa en puntos estratégicos de la entidad, elementos de la SSP en coordinación con fuerzas federales, estatales y municipales, mantienen acciones contundentes para inhibir y desarticular conductas delictivas relacionadas con el tráfico y almacenamiento ilegal de combustible.

La recuperación de más de 200 mil litros de hidrocarburo representa un golpe directo a las estructuras que intentan operar fuera de la ley, fortaleciendo así la estrategia de seguridad y el Estado de derecho en Chiapas.

Con estas acciones la SSP refrenda su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad, coordinación y cero tolerancia a la delincuencia, privilegiando la seguridad con rostro humano y la paz social de las y los chiapanecos. En Chiapas, la seguridad del pueblo no se negocia.

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