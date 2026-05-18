Reconocen en Chiapas la vocación y entrega del personal de enfermería

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, asistió a la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Mérito de Enfermería, Chiapas 2026, encabezada por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, en el Teatro de la Ciudad.

Durante este acto se reconoció la trayectoria, compromiso y vocación humanista del enfermero Víctor Manuel Mazariegos Coyoy, galardonado con la categoría magna del Reconocimiento al Mérito de Enfermería; así también, se destacó la labor y contribución en favor de la salud y el bienestar de las y los chiapanecos de las y los enfermeros de las diversas categorías.



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En el marco de este encuentro, que contó con la presencia de representantes del sector salud, de las Fuerzas Armadas, así como autoridades estatales y federales, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén expresó que reconocer al personal de enfermería es valorar a quienes, con empatía, ética y profundo sentido humano, desde hospitales, clínicas y comunidades, fortalecen diariamente el bienestar de las familias chiapanecas.