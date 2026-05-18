En este en vivo, les compartiré información sobre el esclarecimiento del homicidio ocurrido en Patria Nueva, avances en la búsqueda de Elías Urbina y los resultados del Operativo de Reacción Inmediata en Jiquipilas derivado de un ataque a una persona del sexo masculino.
Además, como cada lunes, presentaré la incidencia delictiva de Tuxtla Gutiérrez.
En vivo desde la FGE.
En este en vivo, les compartiré información sobre el esclarecimiento del homicidio ocurrido en Patria Nueva, avances en la búsqueda de Elías Urbina y los resultados del Operativo de Reacción Inmediata en Jiquipilas derivado de un ataque a una persona del sexo masculino.