En vivo desde la FGE.

En este en vivo, les compartiré información sobre el esclarecimiento del homicidio ocurrido en Patria Nueva, avances en la búsqueda de Elías Urbina y los resultados del Operativo de Reacción Inmediata en Jiquipilas derivado de un ataque a una persona del sexo masculino.

Además, como cada lunes, presentaré la incidencia delictiva de Tuxtla Gutiérrez.