Informa Fiscal General el esclarecimiento del homicidio en Villaflores; hay 3 detenidos

• Fueron plenamente identificados y se pedirán 85 años de prisión

• Jorge Llaven informó de la detención del cuarto presunto responsable de la desaparición forzada de Elías Urbina

Al realizar su transmisión en vivo, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó sobre el esclarecimiento del homicidio calificado cometido el fin de semana en Villaflores, donde perdió la vida Jhandry “N”. Al respecto, señaló que se detuvo a Ludwin “N”, Iván “N” y Manuel “N”, como presuntos responsables de este delito.

Los detenidos fueron plenamente identificados por las cámaras de videovigilancia, y afirmó que se pedirá para ellos hasta 85 años de prisión.

De acuerdo con la investigación, se determinó que la agresión fue directa y la víctima falleció a causa de los disparos de arma de fuego. Agregó que, presuntamente, el móvil fue una deuda que la víctima tenía con los autores materiales; no obstante, se ahonda en las investigaciones porque se advierte que hay una autoría intelectual.

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Durante el informe semanal, Llaven Abarca dijo que se continúa con los actos de investigación por el delito de desaparición forzada de personas, cometido en agravio de Elías Urbina, el 19 de febrero del 2026, por lo que se logró la aprehensión del cuarto presunto responsable, Alejandro “N”, quien es expolicía estatal.

Puntualizó que fue detenido en colaboración con las autoridades del Estado de México y se encuentra a disposición del órgano jurisdiccional, al tiempo de recalcar que se pedirá la pena de 60 años de prisión.

En otro momento, acotó que el pasado 16 de mayo en el barrio Santa Cecilia de Jiquipilas un mototaxista identificado como Jesús Alberto “N”, de 29 años, fue lesionado por disparos de arma de fuego por dos hombres a bordo de motocicletas. Tras los hechos, se implementó un operativo con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ubicando a dos personas que intentaban darse a la fuga, las cuales agredieron a los elementos.

Indicó que los efectivos repelieron la agresión y en el tramo Puente Las Flores fue neutralizado un masculino que hasta el momento permanece en calidad de no identificado. Asimismo, fue detenido Cruz Marcos “N”, de 27 años de edad, originario de Venustiano Carranza, quien presuntamente participó en el ataque contra el mototaxista.

Durante la detención, ahondó, se decomisó una pistola calibre .9 milímetros, celulares y dos motocicletas; asimismo, reconoció la reacción inmediata de las Fuerzas Armadas y refirió que la Fiscalía continúa integrando la carpeta de investigación y solicitará las órdenes de aprehensión correspondientes por los delitos que resulten.

Respecto al hecho ocurrido el pasado 9 de mayo en la colonia Patria Nueva de Tuxtla Gutiérrez, donde lamentablemente Abiran “N” fue privado de la vida, el Fiscal dio a conocer la detención de Jaime “N”, de 27 años, como presunto responsable de homicidio calificado, mismo que enfrentará la justicia.

“Pediremos hasta 85 años de prisión para esta persona que ya está en manos del órgano jurisdiccional”, dijo.

El Fiscal General dio a conocer que el Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó el concentrado nacional de incidencia delictiva correspondiente al periodo de enero a abril de 2026. Detalló que en la incidencia nacional de diversos delitos, Chiapas ocupa el segundo lugar a nivel nacional, únicamente por debajo de Tlaxcala, que registra 41.04 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que Chiapas reporta 47.24.

En cuanto a los delitos de alto impacto, de enero a abril de 2026, Chiapas ocupa el primer lugar nacional con la menor tasa de incidencia delictiva, al registrar 6.64 delitos por cada 100 mil habitantes. Indicó que en la comparación de cifras propias entre 2025 y 2026, Chiapas presenta una disminución del -29.9% en delitos de alto impacto, manteniendo una tendencia favorable en materia de seguridad.

“Este resultado responde al trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad y justicia, así como a la estrategia que diariamente encabeza el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en la Mesa de Paz para mantener a Chiapas como la entidad más segura del país”, expresó.

Finalmente, al presentar la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez durante la semana del 11 al 17 de mayo, precisó que en cuanto a delitos diversos hubo un descenso del 24% con relación a la semana antepasada, pasando de 37 a 28 denuncias, mientras que en delitos de alto impacto se redujo un 67%, con una sola carpeta de investigación por robo a transeúnte.