Eduardo Ramírez Aguilar reconoce al personal de enfermería e instala el Comité Estatal de Partería

Al encabezar la entrega de reconocimientos al Mérito de Enfermería Chiapas 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar felicitó a las enfermeras y los enfermeros por desempeñar su labor con vocación, solidaridad y sentido humanista, en favor de la salud y el bienestar del pueblo. En ese marco, manifestó el compromiso de su gobierno de dignificar esta profesión.

En otro momento, el mandatario encabezó la instalación del Comité Estatal de Partería en Chiapas, donde subrayó que su administración impulsa acciones orientadas a enaltecer la sabiduría ancestral de las parteras y los parteros, atender sus necesidades, brindarles capacitación y dotarles de las herramientas necesarias para realizar su trabajo, el cual contribuye al fortalecimiento de los servicios obstétricos en la entidad.