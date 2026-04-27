Cada acción la encaminamos hacia un Chiapas más seguro: Fiscal General

• Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza se mantienen en calma; continúan investigaciones

* Sobre el hecho en un bar de Tapachula, hay 7 detenidos y el saldo son tres personas fallecidas y cinco lesionadas; la línea de investigación es el narcomenudeo

En la transmisión semanal que realiza a través de sus redes sociales, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó avances en las investigaciones de los hechos ocurridos el 24 de abril en los municipios de Nicolás Ruiz y Venustiano Carranza, donde dijo que una línea de investigación apunta a agresiones de grupos armados en ambos municipios.

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Precisó que en un primer momento, un grupo armado a bordo de una camioneta ingresó al municipio de Nicolás Ruiz y, tras agredir a los pobladores, se suscitó un enfrentamiento. Posteriormente, otro vehículo con personas armadas arribó al municipio de Carranza, donde se encontraban comuneros realizando una manifestación, quienes también fueron agredidos.

Ante estos hechos, la población decidió defenderse y prendió fuego a dos vehículos que quedaron siniestrados. En el lugar se llevaron a cabo las diligencias periciales correspondientes, y en uno de los vehículos fueron localizados los restos de dos personas calcinadas que están en proceso de identificación.

Explicó que, dentro de la carpeta de investigación y registros del Servicio Médico Forense, oficialmente está documentado que cuatro personas perdieron la vida; no obstante, continúan las indagatorias porque podría haber más personas fallecidas.

Asimismo, reportó ocho personas lesionadas, de las cuales una ya fue dada de alta y siete siguen hospitalizadas; dos están en una situación grave pero estable. Derivado de estos sucesos dos masculinos están en calidad de desaparecidos y cuentan con fichas de búsqueda, además, la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene brigadas en campo para localizarlos.

Jorge Llaven mencionó que el diálogo sigue de manera permanente y la zona se mantiene en calma mientras avanzan las investigaciones, cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días.

Durante este ejercicio de comunicación, el Fiscal General abordó los hechos registrados al interior del bar El Hormiguero, en la ciudad de Tapachula, donde refirió que derivado de las diligencias se reportó el deceso de tres personas de quienes en vida respondieran a los nombres de Benedicto “N”, originario de Guatemala, Simón “N” y Carlos “N”, quienes ya fueron entregados a sus familiares. Igualmente, se encuentran cinco personas lesionadas, las cuales están recibiendo atención médica.

Cabe mencionar que en el lugar se encontraron 58 cartuchos percutidos calibre 9mm, además que se logró establecer la participación de dos motocicletas que eran conducidas por dos personas en cada una de ellas, así como tres vehículos que se dieron a la fuga con rumbo al municipio de Huixtla.

Como resultado de los actos de investigación, dio a conocer que se ejecutó una diligencia de cateo en el municipio de Huehuetán, realizando la detención de Guadalupe “N”, Suemi “N”, Félix “N”, David “N”, Carlos “N” y Cristian “N”, así como un adolescente de identidad reservada, quienes se encuentran relacionados con el ataque del bar en Tapachula.

Agregó que la línea de investigación más fuerte es el narcomenudeo, ya que en los establecimientos de este giro existe la disputa de bandas delictivas por el control en la venta de narcóticos.

Recalcó que todas las personas que cometan un delito van a enfrentar la justicia en el estado, y en cada acción operativa, detención y judicialización, se trabaja para mantener a Chiapas como la entidad más segura del país.

En otro momento, Llaven Abarca apuntó que gracias a la estrategia de seguridad encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en la reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Tuxtla Gutiérrez y Tapachula se alejaron de los primeros lugares de percepción de inseguridad a nivel nacional.

Detalló que, en diciembre de 2024, Tuxtla Gutiérrez llegó a ocupar el cuarto lugar nacional con mayor percepción de inseguridad, mientras que hoy ha descendido drásticamente hasta la posición número 43, acercándose de manera positiva a la media nacional. Asimismo, destacó que Tapachula, llegó a estar en el primer lugar nacional de percepción de inseguridad y hoy muestra un panorama totalmente distinto.

Finalmente, al presentar el reporte de incidencia delictiva semanal de Tuxtla Gutiérrez, el Fiscal detalló que se iniciaron 36 carpetas de investigación por delitos generales. En cuanto a los delitos de alto impacto, se iniciaron 4 carpetas de investigación todas por robo a negocio; además, subrayó que hasta ahora se llevan 58 días sin homicidio doloso en Tuxtla Gutiérrez.