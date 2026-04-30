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En Cerritos se vivió una jornada de alegría dedicada a quienes representan el presente y futuro de Tapachula

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En Cerritos se vivió una jornada de alegría dedicada a quienes representan el presente y futuro de Tapachula: las niñas y los niños. Entre sonrisas, juegos y convivencia familiar, el festejo encabezado por el presidente municipal Yamil Melgar, junto a su esposa y regidores del Ayuntamiento, reafirmó la importancia de seguir impulsando espacios seguros y felices para la infancia. Una celebración que recordó que trabajar por la niñez es apostar por una mejor ciudad.

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