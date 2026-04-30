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Dulce Rodríguez Ovando destaca avance jurídico en favor de las mujeres de Chiapas con la Ley Petrona

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– Chiapas avanza en el reconocimiento de la legítima defensa con perspectiva de género
– Gobierno estatal reafirma compromiso con los derechos y la protección de las mujeres

La protección de los derechos de las mujeres y el fortalecimiento de la justicia con perspectiva de género son prioridades para el gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar. En este contexto, la Secretaría General de Gobierno y Mediación expresó su respaldo a la aprobación de la denominada Ley Petrona, iniciativa que fortalece el marco jurídico estatal en materia de legítima defensa con perspectiva de género.

La reforma, aprobada por el Congreso del Estado de Chiapas, contempla modificaciones al Código Penal estatal con el objetivo de reconocer los contextos de violencia que enfrentan las mujeres, particularmente en situaciones en las que se ven obligadas a actuar para proteger su vida, integridad o libertad.

Desde la Secretaría General de Gobierno y Mediación, encabezada por Dulce Rodríguez Ovando, se destacó que este avance legislativo representa un paso importante en la consolidación de una política pública orientada a garantizar el acceso a la justicia, evitando la criminalización de mujeres que han sido víctimas de violencia.

La titular de la dependencia subrayó que el enfoque de esta reforma se alinea con la visión humanista del Gobierno del Estado, al reconocer que la atención a la violencia contra las mujeres requiere no solo acciones de prevención y acompañamiento, sino también el fortalecimiento del marco legal para garantizar una respuesta justa y adecuada.

Asimismo, se señaló que esta disposición permitirá que las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia analicen los casos con perspectiva de género, considerando elementos como la existencia de violencia sistemática, el riesgo inminente y las condiciones en las que se desarrollan los hechos.

La Secretaría General de Gobierno y Mediación reiteró que el trabajo institucional en la materia se sustenta en una estrategia integral que articula acciones de mediación, seguridad, atención a víctimas y coordinación interinstitucional, con el objetivo de atender las causas estructurales de la violencia y garantizar entornos más seguros para las mujeres.

De igual forma, se destacó la importancia de fortalecer la difusión de este tipo de reformas, particularmente en comunidades y pueblos originarios, para garantizar que las mujeres conozcan sus derechos y tengan acceso a mecanismos de protección y justicia.

Con este posicionamiento, el Gobierno de Chiapas reafirma su compromiso de continuar impulsando acciones que fortalezcan la igualdad sustantiva, el respeto a los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia para las mujeres, avanzando en la construcción de una sociedad más justa y libre de violencia.

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