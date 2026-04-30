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Recorrido de supervisión en el relleno sanitario tipo A, El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar

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El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, inició la agenda de trabajo de este día con un recorrido de supervisión en el relleno sanitario tipo A, donde verificó los avances y la transformación que se realiza en este espacio estratégico para el municipio.
Estas acciones fortalecen la correcta gestión de residuos sólidos y generan beneficios directos para las familias tapachultecas, al impulsar una ciudad más limpia, ordenada y con mejores condiciones para todos.
Hoy queda demostrado que, con voluntad y trabajo, un gobierno municipal sí puede dar resultados y atender de fondo un problema que durante muchos años permaneció sin solución.

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