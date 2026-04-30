Recorrido de supervisión en el relleno sanitario tipo A, El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, inició la agenda de trabajo de este día con un recorrido de supervisión en el relleno sanitario tipo A, donde verificó los avances y la transformación que se realiza en este espacio estratégico para el municipio.

Estas acciones fortalecen la correcta gestión de residuos sólidos y generan beneficios directos para las familias tapachultecas, al impulsar una ciudad más limpia, ordenada y con mejores condiciones para todos.

Hoy queda demostrado que, con voluntad y trabajo, un gobierno municipal sí puede dar resultados y atender de fondo un problema que durante muchos años permaneció sin solución.