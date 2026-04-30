Chiapas Impulsa Promoción e Innovación Turística en Tianguis Turístico 2026

Acapulco, Guerrero.- En el marco del Tianguis Turístico de México 2026, la Secretaría de Turismo de Chiapas fortaleció su presencia nacional mediante una agenda estratégica enfocada en la promoción, la innovación y la consolidación de alianzas que impulsan el desarrollo del sector.

Como parte de estas actividades, se llevó a cabo un productivo Círculo de Compradores, espacio que permitió posicionar a Chiapas como un destino de alto valor turístico ante actores clave de la industria.

Durante este encuentro se presentó la amplia riqueza natural, cultural y turística del estado, resaltando la diversidad de sus destinos, sus Pueblos Mágicos, su infraestructura, conectividad y capacidad para recibir a visitantes nacionales e internacionales, además del impulso al turismo comunitario como motor de desarrollo sostenible para las comunidades.

En seguimiento a esta agenda de trabajo, el secretario de Turismo de Chiapas (Sectur Chiapas), Segundo Guillén Gordillo, y la secretaria de Turismo e Identidad de Guanajuato (Sectur Guanajuato), Lupita Robles León, firmaron un convenio de colaboración para la implementación del Observatorio Turístico y Nuevas Tecnologías en Chiapas, tomando como referencia la experiencia de Guanajuato como modelo nacional en innovación, análisis turístico y desarrollo de productos estructurados.

Esta alianza permitirá fortalecer la planeación y gestión turística de Chiapas mediante el acceso a información confiable, actualizada y especializada, consolidando una herramienta estratégica para conocer con mayor precisión el perfil de las y los visitantes, identificar tendencias, medir oportunidades y diseñar políticas públicas más eficientes.

Con estas acciones, Chiapas avanza en la construcción de un turismo más competitivo, sostenible e innovador, reafirmando su compromiso de proyectarse ante México y el mundo como un destino Extraordinario por Naturaleza. Boletín Oficial