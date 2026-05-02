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ESTE SÁBADO 2 DE MAYO, LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM RECORRERÁ CHIAPAS Y QUINTANA ROO

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ESTE SÁBADO 2 DE MAYO, LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM RECORRERÁ CHIAPAS Y QUINTANA ROO

Como parte de su gira de fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum realizará un recorrido por Chiapas y Quintana Roo, donde realizará anuncios y encabezará diversas inauguraciones.

La gira de trabajo comenzará en Palenque a las 11:00 horas, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería (UPIIP) del Instituto Politécnico Nacional, donde anunciará nuevas becas para estudiantes de licenciatura.

Más tarde, a las 18:00 horas (tiempo local), viajará a Quintana Roo para inaugurar el Puente Nichupté, obra que beneficiará a miles de habitantes y visitantes de la región.

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