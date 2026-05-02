Rubén Rocha Pide Licencia Como Gobernador de Sinaloa

*Ante Señalamientos de EEUU de Vínculos con el Crimen Organizado.

El gobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo tras la investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR) luego que Estados Unidos acusó de narcotráfico, junto a otros 9 funcionarios y exfuncionarios de la FGR.

A través de un mensaje en video, Rubén Rocha Moya dio a conocer que pidió licencia ante el Congreso estatal como gobernador de Sinaloa.

En su mensaje, Rocha Moya indicó que la licencia durará “mientras dure el proceso de investigación, y lo hago desde mi profunda convicción republicana. Lo anterior también lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas en el proceso de investigación ya citado”.

La solicitud ocurre después de las acusaciones del gobierno estadunidense contra el mandatario, al que acusó de tener nexos con el cártel de Sinaloa.

Alcalde de Culiacán pide licencia para

enfrentar investigación federal

El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil solicitó licencia para separarse de su cargo por más de diez días, para ser investigado por las autoridades, después de haber sido acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En sesión extraordinaria, los regidores del Ayuntamiento de Culiacán aprobaron por unanimidad la solicitud de licencia, sin mostrar mayor objeción al punto de acuerdo.

“Jamás me ha apartado de la ley, y la verdad se habrá de imponer”, expresó el alcalde.