Cercanía y unidad con la clase trabajadora, eje del desarrollo en Tapachula: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 1 de mayo de 2026.

“Gobernar es estar cerca de la gente trabajadora, escucharla y responder con resultados”, afirmó el presidente municipal, Yamil Melgar, al participar en el desfile conmemorativo del Primero de Mayo, acompañando a las y los trabajadores organizados de Tapachula y reiterando su compromiso con el diálogo permanente y la atención directa a sus necesidades.

Durante el recorrido, el edil acompañó a Luz María Candelaria Castillejos, Blanca Esthela Arrazate de León, Gabriela Ibarra Robledo, Marcos Adrián Ramos Torres y Alejandro Juárez Monzón, representantes de la Federación Regional de Trabajadores del Soconusco (CTM), reconociendo su labor en la organización y representación de la clase trabajadora.

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A través de este acto cívico y social, el Ayuntamiento de Tapachula fortaleció los canales de comunicación directa con los distintos sectores laborales, consolidando este espacio como un punto de encuentro para escuchar, atender y construir soluciones conjuntas.

En el contingente participaron sindicatos y organizaciones como el Sindicato de Electricistas (SUTERM), uniones de comerciantes de mercados y ambulantes, tricicleros, locatarios, trabajadores al servicio del Ayuntamiento, del DIF y del Comité de Agua Potable y Alcantarillado, así como sectores agrícola, telefónico, federal (FSTSE) y organismos adheridos a la CNOP regional y la CTM.

Con esta adhesión, el Gobierno Municipal que encabeza Yamil Melgar reafirma su compromiso de mantener una relación cercana, de respeto y trabajo coordinado con la clase trabajadora, avanzando en la construcción de un Tapachula con mayores oportunidades para todas y todos.